Καιρός: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας - Στα 6 μποφόρ οι άνεμοι - Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα, Σάββατο 5 Ιουλίου 2025, η ΕΜΥ. Λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια τους 39, στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά τις βραδινές ώρες από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 με 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Ηπείρου όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενεις και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα παράκτια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36, στα ηπειρωτικά τοπικά έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29, στην Κρήτη έως 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35, στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς και στις Σποράδες έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 06-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα είναι υψηλή σε όλα τα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά τους 38 με 39 και πιθανώς τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

β) στην ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

γ) στα νησιά του Ιονίου τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 07-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Αιγαίο και την περιοχή της Κρήτης έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα είναι υψηλή στα νησιά του Ιονίου και σε όλα τα ηπειρωτικά, ενώ θα σημειώσει άνοδο και στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν:

α) στην ηπειρωτική Ελλάδα τους 39 με 40 και κατά τόπους τους 41 βαθμούς Κελσίου.

β) στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 08-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με μικρή πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών όμβρων. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 09-07-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί και βαθμιαία θα ενισχυθούν. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.