Καύσωνας: Πώς θα προφυλαχθείτε και τι να αποφύγετε - Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με αφορμή το νέο θερμικό κύμα που αναμένεται, απευθύνει έκκληση στους πολίτες να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης κατά τη διάρκεια του καύσωνα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού όπως ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνια νοσήματα, μικρά παιδιά και εγκυμονούσες. Η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά σε συνδυασμό με υψηλή υγρασία, άπνοια και παρατεταμένη ηλιοφάνεια, μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις για την υγεία, όπως θερμική εξάντληση και θερμοπληξία, με σοβαρές συνέπειες για τον οργανισμό.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δείξουν οι ευρισκόμενοι σε φαρμακευτική αγωγή και ιδίως όσοι λαμβάνουν διουρητικά, ηρεμιστικά, αντιυπερτασικά, αντιϊσταμινικά, Β΄αναστολείς και άλλα φάρμακα, οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους θεράποντες γιατρούς προκειμένου να λαμβάνουν τις ανάλογες οδηγίες.

«Ο καύσωνας είναι μια σοβαρή απειλή για την υγεία των πολιτών που πρέπει να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας και να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και τη σωματική καταπόνηση τις ώρες αιχμής. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους χρόνιους πάσχοντες και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Είναι χρέος όλων μας να προστατεύσουμε τον εαυτό μας αλλά και τους πιο ευάλωτους και να επιδείξουμε υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. Η πρόληψη είναι το ισχυρότερο όπλο μας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Συστάσεις προς το κοινό

Παραμείνετε σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους.

Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις και παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας (11:00 - 17:00).

Ενυδατωθείτε επαρκώς με νερό και χυμούς, αποφεύγοντας αλκοόλ, καφεΐνη και βαριά γεύματα.

Φορέστε ανοιχτόχρωμα, ελαφριά και φαρδιά ρούχα, καθώς και καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Κάντε χλιαρά ντους και χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες ή κλιματιστικά.

Φροντίστε για την επαρκή δροσιά και ενυδάτωση των ηλικιωμένων και ασθενών.

Αποφύγετε τη σωματική άσκηση ή άλλες έντονες δραστηριότητες όχι μόνο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας αλλά και τις νυχτερινές, σε περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 32°C.

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας

Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος

Δέρμα που είναι κόκκινο και ερεθισμένο, ξηρό ή ιδρωμένο

Παλμοί γρήγοροι και δυνατοί

Έντονος πονοκέφαλος

Ζαλάδα και αίσθημα αποπροσανατολισμού

Ναυτία

Σύγχυση ή αδυναμία συγκέντρωσης

Πιθανή απώλεια συνείδησης

Άμεσες ενέργειες

Μεταφέρετε το άτομο σε δροσερό, σκιερό σημείο

Προσπαθήστε να μειώσετε τη θερμοκρασία του, βγάζοντας περιττά ρούχα και βρέχοντας το σώμα του με δροσερό νερό ή τοποθετώντας του υγρά πανιά

Προσοχή: Μην του δώσετε τίποτα να πιει

Καλέστε άμεσα το ΕΚΑΒ

