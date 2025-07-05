Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στα ύψη ο υδράργυρος: Σε ποιες περιοχές «χτύπησαν» 40αρια

Καύσωνας «σαρώνει» την Ελλάδα αυτό το Σαββατοκύριακο αφού 70 μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 37 °C

Καύσωνας: Στους 40 °C έφτασε η θερμοκρασία σήμερα

Σε... καμίνι μετατράπηκε αυτό το σαββατοκύριακο η χώρα αφού υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν σήμερα Σάββατο 5 Ιουλίου 2025, ιδιαίτερα στα δυτικά και βόρεια τμήματα με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά στους 39-40 °C.

Όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, 70 μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 37 °C.

γνφνγφνφνφ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ζέστη Καύσωνας θερμοκρασία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark