Καύσωνας: Στους 40 °C έφτασε η θερμοκρασία σήμερα

Σε... καμίνι μετατράπηκε αυτό το σαββατοκύριακο η χώρα αφού υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν σήμερα Σάββατο 5 Ιουλίου 2025, ιδιαίτερα στα δυτικά και βόρεια τμήματα με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά στους 39-40 °C.

Όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, 70 μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 37 °C.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.