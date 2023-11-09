Στη Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την ανατολική και κατά τόπους την κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 20, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στα ανατολικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη Θράκη τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στη Στερεά και την Εύβοια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατα τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία από τα βόρεια βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κυρίως στο νομό Μαγνησίας όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρωινές ώρες μεμονωμενες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ. Σταδιακά από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-11-2023

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία, από το μεσημέρι στα υπόλοιπα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές κυρίως στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχών στις Κυκλάδες τις βραδινές ώρες.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, σταδιακά από τα δυτικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

