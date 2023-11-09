Σήμερα Πέμπτη στα Ανατολικά - Βορειοανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα Νότια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι Δυτικοί - Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 20 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα 24 με 25 βαθμούς.

Την Παρασκευή από το μεσημέρι στα Δυτικά και βαθμιαία στα Κεντρικά και Βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Άστατος θα είναι ο καιρός το Σάββατο , με τις περισσότερες και εντονότερες βροχές να εκδηλώνονται στα Δυτικά και το Α Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα ενισχυθούν οι Νοτιάδες στα 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Την Κυριακή ο καιρός πρόσκαιρα θα βελτιωθεί , εκτός από την Ανατολική Νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα βροχής κυρίως στα Βόρεια και ανατολικά. Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα Ανατολικά 6. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: ΒΔ 4 με 6 μποφόρ , με εξασθένηση. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

