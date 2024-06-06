Copernicus: Ο Μάιος του 2024 ήταν ο θερμότερος Μάιος που έχει καταγραφεί ποτέ

«Ο Μάιος του 2024 ήταν ο θερμότερος Μάιος που έχει καταγραφεί ποτέ, σηματοδοτώντας τον 12ο συνεχόμενο μήνα κατά τον οποίο η μέση παγκόσμια θερμοκρασία έφτασε σε τιμή ρεκόρ για τον αντίστοιχο μήνα», σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus.

Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία για τον Μάιο του 2024 ήταν 0,65°C πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020 και1,52°C πάνω από τον προβιομηχανικό μέσο όρο του 1850-1900, σηματοδοτώντας τον 11ο συνεχόμενο μήνα (από τον Ιούλιο του 2023) για τον οποίο η παγκόσμια μέση θερμοκρασία έφτασε ή ξεπέρασε τον 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

«Είναι σοκαριστικό, αλλά δεν προκαλεί έκπληξη το ότι φτάσαμε σε αυτό το 12μηνο σερί», δήλωσε ο Κάρλο Μπουοντέμπο, διευθυντής του C3S. Πρόσθεσε ότι «μολονότι η ακολουθία αυτή μηνών που σπάνε ρεκόρ θα διακοπεί τελικά, η συνολική υπογραφή της κλιματικής αλλαγής παραμένει και δεν διαφαίνεται κανένα σημάδι αλλαγής αυτής της τάσης».

