Σήμερα Σήμερα Πέμπτη Αραιή συννεφιά παροδικά πιο πυκνή με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Ιόνιο , τα ηπειρωτικά και βαθμιαία και στο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Άνεμοι Β 4 με 6 μποφόρ , και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι , στα Βόρεια έως 32 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 35 με 36 και τοπικά έως 37 βαθμούς.

Την Παρασκευή αρχικά στα Α Ηπειρωτικά , και το μεσημέρι – απόγευμα στα Κ και Β ορεινά , θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Τέλος το Σ/Κ γενικά αίθριος καιρός , οι Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, από την Κυριακή το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα βροχής. Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 35 με 36 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά παροδικά πιο πυκνή με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς

