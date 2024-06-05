Επικίνδυνο κύμα ζέστης αναμένεται στο δυτικό τμήμα των ΗΠΑ, προειδοποίησαν χθες, Τρίτη, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της χώρας, οι οποίες εξέφρασαν φόβους για θερμοκρασίες ρεκόρ, όπως συνέβη στο Μεξικό λίγες ημέρες νωρίτερα.

Στη νότια Καλιφόρνια ιδιαιτέρως, το θερμόμετρο μπορεί να αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή να δείξει 15 βαθμούς πάνω από τη φυσιολογική θερμοκρασία για την εποχή αυτή.

Αυτό το κύμα ζέστης «θα πλήξει μεγάλο τμήμα των δυτικών ΗΠΑ τις προσεχείς ημέρες», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS). «Αναμένουμε κατάρριψη των ρεκόρ θερμοκρασίας ή παρόμοια (ρεκόρ)».

Σύμφωνα με τους επιστήμονες οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες αποτελούν αναμφισβήτητη ένδειξη της υπερθέρμανσης του πλανήτη και αυτά τα κύματα ζέστης αναμένεται ότι θα διπλασιάζονται, θα διαρκούν περισσότερο και θα εντείνονται.

Οι προειδοποιήσεις των μετεωρολογικών υπηρεσιών αφορούν ορισμένα τμήματα της Καλιφόρνιας, της Νεβάδας και της Αριζόνας. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για "επικίνδυνες συνθήκες" για τους ανθρώπους που δεν έχουν κλιματισμό καθώς δεν αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας τη νύχτα.

Η θερμοκρασία στο Λας Βέγκας μπορεί να φτάσει τους 44 βαθμούς Κελσίου.

«Οι ακραίες θερμοκρασίες συνιστούν ορατή, αλλά επικίνδυνη συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, και αυτοί που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα», αναφέρει η υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος της Καλιφόρνιας σε ανακοίνωσή της.

Η ανακοίνωση των μετεωρολογικών υπηρεσιών αφορά επίσης το Τέξας, ενώ στη μεθοριακή του πόλη Ρίο Γκράντε η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 47 βαθμούς Κελσίου.

Το γειτονικό Μεξικό αντιμετώπισε επίσης κύμα καύσωνα. Η πρωτεύουσά του, αν και σε υψόμετρο 2.240 μέτρων, κατέγραψε στα τέλη Μαΐου νέο ρεκόρ 34,7 βαθμών Κελσίου. Η χώρα ανέφερε 48 θανάτους λόγω του φαινομένου αυτού που παρατηρήθηκε από τον Μάρτιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης στα τέλη Μαΐου.

Τα κύματα αυτά καύσωνα εντάσσονται σε ένα ανησυχητικό πλαίσιο παγκοσμίως. Κάθε μήνα από τον Ιούνιο του 2023 σημειώνεται ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας και το 2023 ήταν μακράν η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ.

Σύμφωνα με έκθεση του κλιματικού κέντρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, η κλιματική αλλαγή προκάλεσε κατά μέσον όρο επιπλέον 26 ημέρες ακραίας ζέστης σε όλον τον κόσμο στη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών.

Εξάλλου τις τελευταίες εβδομάδες κύματα καύσωνα έπληξαν την Ινδία εν μέσω εκλογών, στοιχίζοντας τη ζωή σε μία μόνον ημέρα, το Σάββατο, και σε ένα μόνον κρατίδιο, το Ουτάρ Πραντές, στο βόρειο τμήμα της χώρας, σε 33 εκλογικούς αντιπροσώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

