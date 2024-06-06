Ανάσα δροσιάς αναμένεται από σήμερα, Πέμπτη με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση ενώ δε θα λείψουν και οι τοπικές βροχές στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ για σήμερα αναμένονται αραιές νεφώσες πρόσκαιρα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις σε όλα τα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παρόλο που θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και στα νότια και θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς και στη δυτική και βόρεια Ελλάδα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν, οπότε κυρίως στα ορεινα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Aπό βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα της Θράκης τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν, οπότε κυρίως στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και στα ορεινα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημεριανές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-06-2024

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, κατά τόπους πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ανατολικά και τα βόρεια ηπερωτικά, όπου τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια με μέγιστες τιμές περί τους 33 με 35 βαθμούς και μόνο στη νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά και το Ιόνιο 3 με 5 και στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία προβλέπεται να σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά κατά τόπους περί τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.