Υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας αγγίζοντας ακόμη και τους 41.5 βαθμούς Κελσίου.

Ενδεικτικά στην Γόρτυνα Ηρακλείου η θερμοκρασία έφτασε τους 41,5 βαθμούς Κελσίου, στην Πλώρα Ηρακλείου τους 41.3 και στη Λίνδο τους 40.5.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα (10/6)

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο νότιο Ιόνιο και την περιοχή των Δωδεκανήσων 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, για ανοδική πορεία του υδραργύρου και νέο κύμα ζέστης από την Κυριακή και μετά κάνει λόγο σε αναρτήσεις του ο Θεόδωρος Κολυδάς.

🎯Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΩΝ 850 hPa ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το μετεώγραμμα μας δείχνει ότι παρά την πτώση της θερμοκρασίας κατά 5 περίπου βαθμούς μέσα στο επόμενο τριήμερο , από την Κυριακή και μετά θα έχουμε ανοδική πορεία του υδραργύρου .

🎯 ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ- ΕΡΧΕΤΑΙ NEO KYMA ΖΕΣΤΗΣ ΑΠΟ ΒΔΟΜΑΔΑ.

H πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη θα είναι βραχεία , καθώς θα ακολουθήσει νέο κύμα ανόδου από την Κυριακή. Το νέο κύμα ζέστης θα κρατήσει τουλάχιστον έως και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και στα ορεινα της δυτικής Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και στα ορεινα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και στα ορεινα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια τμήματα η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 34 και στην Κρήτη τοπικά έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και στα ορεινα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και ενδέχεται στα γύρω ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 06-06-2024

Αραιές νεφώσες πρόσκαιρα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις σε όλα τα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παρόλο που θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και στα νότια και θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς και στη δυτική και βόρεια Ελλάδα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν, οπότε κυρίως στα ορεινα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Aπό βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα της Θράκης τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν, οπότε κυρίως στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και στα ορεινα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημεριανές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-06-2024

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, κατά τόπους πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ανατολικά και τα βόρεια ηπερωτικά, όπου τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια με μέγιστες τιμές περί τους 33 με 35 βαθμούς και μόνο στη νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά και το Ιόνιο 3 με 5 και στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία προβλέπεται να σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά κατά τόπους περί τους 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 09-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και το Ιόνιο βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και το Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία προβλέπεται να σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά κατά τόπους περί τους 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και το Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και το Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία προβλέπεται να σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.



