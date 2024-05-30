Ρεκόρ ζέστης τον Μάιο στη Φινλανδία

Η Φινλανδία σημείωσε ένα νέο ρεκόρ τον Μάιο καταγράφοντας 15 «ασυνήθιστες» ημέρες, όπου οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν το επίσημο όριο του καύσωνα στη χώρα, έγινε γνωστό από το Μετεωρολογικό Ινστιτούτο.

Για 15 ημέρες, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 25 βαθμούς Κελσίου στη χώρα.

Το προηγούμενο ρεκόρ στη Φινλανδία είχε σημειωθεί το 2018, όταν για 14 ημέρες τα θερμόμετρα έδειχναν πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου.

«Είναι πολύ ασυνήθιστο που έχουμε ήδη τόσες πολλές θερμές ημέρες τον Μάιο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μίκα Ραντάνεν, ερευνητής κλιματολογίας στο Μετεωρολογικό Ινστιτούτο της Φινλανδίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν άνω των 25 βαθμών Κελσίου έως το τέλος του μήνα, αύριο, κάτι που θα ισοδυναμεί με ένα σύνολο 16 ημερών καύσωνα τον Μάιο.

Όπως ο Ραντάνεν εκτιμάει, οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, περίπου 10 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τον μέσο όρο για έναν μήνα Μάιο, θα μπορούσαν να είναι μια ένδειξη ότι ένα ζεστό καλοκαίρι βρίσκεται καθ’ οδόν, αυξάνοντας τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών και ξηρασίας.

«Ο ασυνήθιστα ζεστός μήνας Μάιος του 2018 αποδείχθηκε πως ήταν ένας προάγγελος ενός πολύ ζεστού καλοκαιριού», τόνισε.

Ο Μίκα Ραντάνεν προειδοποίησε επίσης ότι τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως τα κύματα ζέστης σε ολόκληρο τον κόσμο, «θα επιδεινωθούν όσο εμείς συνεχίζουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

