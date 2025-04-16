Βόλτα στον γραφικό Γάιο των Παξών

Του Νικόλα Μπάρδη

Ο Γάιος είναι ένας μικρός, παραθαλάσσιος οικισμός των Παξών, στο νότιο μέρος του νησιού, και αποτελεί το κεντρικό λιμάνι και έδρα του Δήμου Παξών.

Το λιμάνι του είναι καλά προστατευμένο από δύο μικρότερα νησιά: το νησί της Παναγιάς, στο οποίο βρίσκεται εκκλησία και μοναστήρι, απέναντι ακριβώς από το νέο λιμάνι των Παξών, και το νησί του Αγίου Νικολάου, το οποίο βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από τον Γάιο, δημιουργώντας έναν υδάτινο διάδρομο ανάμεσά τους, σαν φιόρδ, που από ψηλά μοιάζει με μηνίσκο. Γι’ αυτόν τον λόγο, το βορειότερο τμήμα του λιμανιού ονομάστηκε «Μανέσκος».

Στο λιμάνι του γραφικού αυτού οικισμού υπάρχει και μαρίνα, στην οποία βρίσκουν καταφύγιο μικρά αλιευτικά αλλά και πολλά τουριστικά σκάφη από όλο τον κόσμο, τα οποία κατά την τουριστική περίοδο πηγαίνουν τακτικά στους Αντίπαξους, αλλά και σε παραλίες πέριξ του νησιού. Στο βορειότερο τμήμα του λιμανιού, στον Μανέσκο, προσεγγίζουν μεγαλύτερα πλοία, δεδομένου ότι είναι βαθύτερο.

Στον Γάιο υπάρχουν τέσσερις εκκλησίες που αξίζει να επισκεφτείτε. Η εκκλησία της Αναλήψεως, στην «πιάτσα» στο λιμάνι και σε μικρή απόσταση προς τα νότια η εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, ενώ πολύ κοντά προς τη ανατολική πλευρά ο ναός της Αγίας Τριάδας και στα όρια του οικισμού ο ναός των Αγίων Αποστόλων, στον οποίο αναφέρεται ότι είναι και ο τάφος του Αγίου Γάιου. Κατά την παράδοση, ο οικισμός του Γάιου πήρε το όνομά του από τον Άγιο Γάιο, μαθητή του Αγίου Παύλου από την Κόρινθο, ο οποίος πέθανε στους Παξούς και ετάφη στο Γάιο κάτω από το άγιο βήμα του ναού των Αγίων Αποστόλων.

Από το 1996 στον Γάιο υπάρχει το Λαογραφικό Μουσείο Παξών, το οποίο στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο του 1905, κληροδότημα του Ανδρέα Συγγρού. Στο Μουσείο υπάρχει ένας αξιόλογος αριθμός εκθεμάτων από την προϊστορική εποχή μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και ανάμεσα σ’ αυτά θα δείτε το ψήφισμα της Ιονίου Βουλής του 1864 για την ένωση των Επτανήσων με το Ελληνικό Κράτος, το ιστορικό βιβλίο «Παξός και Αντίπαξος» του Αυστριακού Λουδοβίκου-Σαλβατόρ αρχιδούκα της Αυστρίας του 1884 – 1885 και μία αναπαράσταση παραδοσιακού δωματίου των Παξών, με αντικείμενα των αρχών του 20ου αιώνα.

Ο Γάιος μαγεύει τον επισκέπτη από την πρώτη κιόλας ματιά! Τα πολύχρωμα σπίτια, χαρακτηριστικά δείγματα επτανησιακής αρχιτεκτονικής, τα λιθόστρωτα καντούνια με τις μπουκαμβίλιες και οι ιστορικές εκκλησίες, σε συνδυασμό με το καταπράσινο τοπίο και το βαθύ μπλε του Ιονίου δημιουργούν ένα σκηνικό βγαλμένο από ζωγραφιά. Οι ρυθμοί εκεί κυλούν πιο αργά. Πάρτε λίγο χρόνο και κάντε μία περατζάδα στο λιμάνι, πιείτε τον καφέ σας με θέα τα απέναντι νησάκια και χαζέψτε τα σκάφη που πηγαινοέρχονται αδιάκοπα στο λιμάνι του οικισμού. Δεν είναι λίγοι εκείνοι, που μαγεμένοι από την ομορφιά του νησιού, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη ζωή στη μεγάλη πόλη, και να μετακομίσουν εκεί μόνιμα.

Αν βρεθείτε στον Γάιο, αξίζει να επισκεφτείτε το πευκόφυτο και ακατοίκητο νησάκι του Άη Νικόλα, όπου στέκουν ακόμα και σήμερα καλοδιατηρημένα τα τείχη ενός κάστρου που έχτισαν οι Ενετοί τον 15ο αιώνα σε σχέδια του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, τα οποία, μάλιστα, φυλάσσονται σήμερα στις βιβλιοθήκες της Βενετίας. Στο ακόμα μικρότερο νησάκι της Παναγίας βρίσκεται, χτισμένη πάνω σε έναν παλαιοχριστιανικό ναό, η Μονή της Παναγίας Βελλιανιτών, την οποία επισκέπτονται πολλοί πιστοί κάθε Δεκαπενταύγουστο, ενώ εκεί πραγματοποιείται κι ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια σε ολόκληρα τα Επτάνησα!

Οι Παξοί αποπνέουν μία οικειότητα, που εξ αρχής σε ξαφνιάζει, ενώ το ζεστό χαμόγελο και η φιλοξενία των ντόπιων θα σας κάνουν να νιώσετε σαν να βρίσκεστε σπίτι σας!

Πριν φύγετε από εκεί, δεν νοείται να μην δοκιμάσετε κόκορα παστιτσάδα, σοφρίτο, μπουρδέτο, σαβόρο και πατελόριζο, που είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά πιάτα του νησιού, και να προμηθευτείτε άριστης ποιότητας ελαιόλαδο, από τον ελαιώνα του νησιού, και ντόπιο κρασί.



Πηγή: skai.gr

