Στο βορειοδυτικό άκρο της λίμνης Βόλβης, στο νομό Θεσσαλονίκης, βρίσκεται το γεωλογικό πάρκο της Νυμφόπετρας, ένα πάρκο με περίεργους σχηματισμούς βράχων, το οποίο έχει ανακηρυχτεί μνημείο της φύσης.

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνο Βουδούρη, Καθηγητή Γεωλογίας στην ΕΡΤ, πρόκειται για έναν γεωλογικό σχηματισμό από ανθρακικό ασβέστιο σε διάφορες προσμίξεις, γνωστό ως «τραβερτίνες», ο οποίος οφείλεται στην ύπαρξη θερμομεταλλικών πηγών.

Οι τραβερτίνες σχηματίστηκαν μέσα στα νερά της λίμνης όταν είχε μεγαλύτερο βάθος και εκτεινόταν ενιαία στην περιοχή. Σημειώνεται ότι στην περιοχή της Προμυγδονιακής λεκάνης έλαβαν χώρα δύο κύρια τεκτονικά στάδια που συνηγόρησαν στην εξέλιξη της λεκάνης έως τη σημερινή της μορφή και τον σχηματισμό των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης, όπως διευκρίνισε ο κ. Βουδούρης.

Όπως τόνισε ο κ. Βίκτωρας Καμνιάτσος, μεταπτυχιακός φοιτητής, οι σχημστισμοί που φαίνονται είναι μόνο οι κορυφές αυτών που υπάρχουν μέσα στο υπέδαφος, ενώ χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια για να δημιουργηθούν.

Οι λαϊκοί μύθοι

Ο εντυπωσιακός γεωλογικός σχηματισμός θυμίζει ανθρώπινες φιγούρες, γι’αυτό το λόγο άλλωστε τους βράχους περιβάλλουν διάφοροι θρύλοι και μύθοι.

Η πιο δημοφιλής εκδοχή είναι αυτή της κατάρας της πεθεράς. Λένε ότι, μετά τον γάμο, η νύφη τιμωρήθηκε για την πλεονεξία της, η οποία άδειασε το σπίτι της μάνας της και ήθελε ακόμη και το αδράχτι. Έτσι, τόσο το ζευγάρι όσο και οι καλεσμένοι μαρμάρωσαν.

Μία άλλη εκδοχή της τοπικής λαογραφικής παράδοσης, θέλει οι Νυμφόπετρες να είναι μία ομάδα κυνηγών οι οποίοι, ενώ κυνηγούσαν θηράματα, συνάντησαν τυχαία μια παρέα από νύμφες του δάσους, οι οποίες λούζονταν στα κρυστάλλινα νερά μιας πηγής ημίγυμνες.

Οι άνδρες έμειναν εκστασιασμένοι παρακολουθώντας το θέαμα και όταν η Θεά Άρτεμις τους αντιλήφθηκε, εξοργίστηκε τόσο με την ασέβεια τους, που τους πέτρωσε στο σημείο όπου στεκόντουσαν.

Ο χώρος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα και δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη να περπατήσει ανάμεσα στο δάσος με τα πλακόστρωτα δρομάκια, να φωτογραφηθεί και να αναπαυθεί στα κιόσκια, απολαμβάνοντας την καταπληκτική θεά.

Πηγή: skai.gr

