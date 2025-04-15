Εάν ετοιμάζεις ταξίδι μοναχά για πάρτη σου, όπως λέει το τραγούδι, ή και με παρέα, λόγω Πάσχα θυμίσου και αυτά τα survival tips για τη βαλίτσα, το αεροδρόμιο και την πτήση.

1. Πακέταρε τα πάντα σε… κύβους, δηλαδή μικρότερες τσάντες σαν νεσεσέρ που θα σε βοηθήσουν να τα έχεις όλα οργανωμένα στη βαλίτσα σου.

2. Ακόμα και αν πας μακρινό ταξίδι για να έχεις χώρο στη βαλίτσα σου προτίμησε mix-and-match outfits για να μην παίρνεις για κάθε μέρα και κάτι άλλο.

3. Προτίμησε να ταξιδεύεις με ρούχα που δεν τσαλακώνονται εύκολα ώστε να μην έχεις την ανάγκη να αναζητήσεις σίδερο εκεί που πας.

4. Εάν ανησυχείς μήπως χάσεις πράγματα στο ταξίδι, τότε κάνε μια προσεκτική επιλογή του τι θα πάρεις μαζί σου, αφήνοντας πίσω τα αντικείμενα με τα οποία είσαι συναισθηματικά δεμένη.

5. Την ημέρα του ταξιδιού προτίμησε ελαφρύ και φαρδύ ντύσιμο σε στρώσεις ώστε να αφαιρείς ή να προσθέτεις ανάλογα με τη θερμοκρασία αλλά κυρίως για να είσαι άνετη σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Ειδικά αν η πτήση σου είναι πολύωρη, να αποφύγεις τα στενά ρούχα και παπούτσια που θα εμποδίσουν την καλή κυκλοφορία του αίματος.

6. Τα παντελόνια cargo είναι μεν πρακτικά αρκεί να μην τα γεμίσεις πράγματα που θα πρέπει να βγάλεις στον έλεγχο ή μπορεί να σου δημιουργήσουν πρόβλημα και καθυστέρηση για να ψάξεις κάθε τσέπη.σημαίνει έξτρα καθυστέρηση αλλά και κίνδυνο απώλειας.

7. Τα αεροδρόμια είναι κατεξοχήν χώροι κυκλοφορίας μικροβίων και ιών. Τι σημαίνει αυτό; Όχι σαγιονάρες, όχι σορτς, όχι φόρεμα στις επιλογές ντυσίματος. Μια κομψή φόρμα ή ένα τζιν είναι ιδανικά για ταξίδι.

8. Ούτε τα τακούνια είναι καλή επιλογή για ταξίδι. Τα sneakers είναι πάντα η καλύτερη και η πιο άνετη πρόταση.

9. Θα πρέπει να έχεις τα μάτια σου 14 στα προσωπικά σου αντικείμενα σε χώρους όπως τα πολύβουα αεροδρόμια για τον φόβο της κλοπής. Φόρα την τσάντα σου χιαστί και έχε το backpack σου κλειδωμένο όταν ταξιδεύεις.

10. Απολύμανση και πλύσιμο των χεριών μετά από ό,τι και αν ακουμπήσεις εάν θέλεις να κάνεις μια σοβαρή προσπάθεια να μην κολλήσεις ιό ταξιδεύοντας! Γι' αυτό φρόντισε να έχεις μαζί σου παντού απολυμαντικά μαντιλάκια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.