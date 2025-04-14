Γεμάτες πτήσεις και υψηλές πληρότητες (από 75% έως 95%) τόσο για προορισμούς εσωτερικού όσο και εξωτερικού χαρακτηρίζουν την επιβατική κίνηση της AEGEAN και τη φετινή πασχαλινή περίοδο (κατά την οποία συμπίπτουν το Ορθόδοξο και το Καθολικό Πάσχα).

Σύμφωνα με στοιχεία της αεροπορικής εταιρίας, ήδη το πρώτο κύμα των πασχαλινών εξορμήσεων φάνηκε στις πτήσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου. Η αρχή έγινε από τις οικογένειες με μικρά παιδιά, αφού τα σχολεία είναι κλειστά και τους αλλοδαπούς που αξιοποιούν τις δυνατότητες εξ αποστάσεως εργασίας (remote working) για να επιστρέψουν νωρίτερα στην πατρίδα τους.

Ωστόσο η κίνηση θα κορυφωθεί τη Μ. Πέμπτη, οπότε αναμένονται και οι όποιες πρώτες μεγαλύτερες καθυστερήσεις λόγω εναέριας κυκλοφορίας, καθώς οι περισσότεροι Έλληνες αναχωρούν προς το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας από τα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, έχοντας όμως προγραμματίσει να επιστρέψουν στο τέλος της εβδομάδας μετά το Πάσχα (από 23 έως 26 Απριλίου) επεκτείνοντας σημαντικά την παραμονή στον όποιο προορισμό της επιλογής τους.

Στις προτιμήσεις και εφέτος των Ελλήνων ταξιδιωτών που επιλέγουν το εξωτερικό , είναι μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, όπως το Παρίσι, η Βαρκελώνη, το 'Αμστερνταμ, η Λισσαβόνα, αλλά και ανερχόμενοι προορισμοί όπως η Μάλτα, το Ντουμπρόβνικ και η Σμύρνη.

Για τους εγχώριους προορισμούς προτιμούν τη Ρόδο, την Κρήτη (Ηράκλειο, Χανιά), τις Κυκλάδες , συμπεριλαμβανομένης της Σαντορίνης που σταδιακά ανακάμπτει, αλλά και την Κέρκυρα, την Κω και την Χίο, που διατηρούν εξίσου τη δημοφιλία τους.

Οι Top προορισμοί εσωτερικού

Από την βάση της Αθήνας στους top προορισμούς είναι η Κέρκυρα, η Σαντορίνη, τα Χανιά, η Νάξος, η Ρόδος και η Κως.

Από τη βάση της Θεσσαλονίκης είναι το Ηράκλειο, η Κως, η Ρόδος, η Χίος, η Σαντορίνη και η Μυτιλήνη.

Οι Top προορισμοί εξωτερικού

Από τη βάση της Αθήνας οι top προορισμοί του εξωτερικού είναι: Παρίσι, Λισαβόνα, Βρυξέλλες, Βαρκελώνη, 'Αμστερνταμ.

Από τη βάση της Θεσσαλονίκης: Ντίσελντορφ, Λάρνακα, Ζυρίχη,Φρανκφούρτη και Βαρκελώνη.

Ανάμεσα στους ανερχόμενους προορισμούς που εφέτος παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση βρίσκονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της AEGEAN, το Μαρακές, το Πόρτο, η Κρακοβία, η Μάλτα και το Εδιμβούργο. Παράλληλα, η ζήτηση προς λιγότερο αναμενόμενους προορισμούς όπως το Κισινάου, η Λιουμπλιάνα, η Σόφια και το Ντουμπρόβνικ ενισχύει περαιτέρω την τάση των Ελλήνων επιβατών για εξερεύνηση νέων εμπειριών και εναλλακτικών διαδρομών.

Διαθέσιμες θέσεις έστω και λίγες μέρες πριν την αναχώρηση εξακολουθούν να υπάρχουν σε προορισμούς όπως η Ρώμη, το Μιλάνο, η Πράγα, η Βουδαπέστη, η Κατάνια και η Βαλένθια στο δίκτυο εξωτερικού, ενώ και στο εσωτερικό μπορούν να βρεθούν κενές θέσεις σε επιλεγμένα δρομολόγια προς νησιωτικούς προορισμούς.

Για τα περισσότερα δρομολόγια της AEGEAN την περίοδο από 14 έως και 27 Απριλίου, η μέση πληρότητα των πτήσεων ξεπερνά το 75%, παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με ορισμένους προορισμούς να ξεπερνούν σε πληρότητα το 85% ή και το 90%. Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω και του Καθολικού Πάσχα η κίνηση από το εξωτερικό προς την Ελλάδα είναι αισθητά αυξημένη, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της υψηλής προτίμησης των ξένων επισκεπτών στη χώρα μας, τόσο προς τους μεγάλους κόμβους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όσο και προς τα ελληνικά νησιά με πτήσεις ανταποκρίσεων.

