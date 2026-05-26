Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Ρεπορτάζ και ιστορίες από Γιάννενα, Κοζάνη και Καρδίτσα - Δείτε το trailer

Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου στις 15.00, παραμένει στα Γιάννενα, την Κοζάνη και την Καρδίτσα και παρουσιάζει ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και συγκινητικές ανθρώπινες ιστορίες. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε το Μεγάλο Σάββατο στην επαρχιακή οδό Πολυφύτου – Βελβεντού, που εξυπηρετεί καθημερινά κατοίκους αλλά και επισκέπτες της περιοχής. Η κατολίσθηση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και έντονη ανησυχία στους κατοίκους, με το οδόστρωμα να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές και ο δρόμος να έχει κοπεί κυριολεκτικά στα δύο. Το σημείο έχει καταστεί μη προσβάσιμο και ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς, η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως και έχουν τοποθετηθεί απαγορευτικές πινακίδες.

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στα Ιωάννινα η εμφάνιση νεκρών ψαριών στη λίμνη Παμβώτιδα, κυρίως στο παραλίμνιο μέτωπο της πόλης. Σύμφωνα με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, τα περισσότερα από τα νεκρά ψάρια ανήκουν στο ξενικό είδος που είναι γνωστό ως «πεταλούδα». Ήδη έχουν ξεκινήσει δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του φαινομένου, ενώ το ενδεχόμενο ρύπανσης έχει αποκλειστεί.

Μετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, μια γυναίκα από την Ξάνθη αποφάσισε να αφήσει πίσω της την παλιά της ζωή και να αναζητήσει μια νέα αρχή στα Άγραφα. Στη σκληρή αλλά μοναδική ομορφιά του βουνού προσπάθησε να ξανασταθεί στα πόδια της, όμως εκεί ήρθε αντιμέτωπη με την πιο μεγάλη απώλεια…

Πηγή: skai.gr

