Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι της Κοζάνης μετά τα κρούσματα ευλογιάς

Ανησυχία και προβληματισμός επικρατούν στους κτηνοτρόφους της Κοζάνης, μετά τα κρούσματα ευλογιάς που παρουσιάστηκαν τον Σεπτέμβριο.

Οι ίδιοι δηλώνουν πως βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς η καραντίνα των ζώων τους, τους έχει γονατίσει ενώ υπάρχουν και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις.

Μιλώντας στην κάμερα του «Όπου υπάρχει Ελλάδα», περιγράφουν την αγωνία τους για το μέλλον των μονάδων τους, ενώ ζητούν άμεση στήριξη και ενίσχυση των μέτρων προστασίας από την Πολιτεία.

