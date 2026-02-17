Τρίκαλα: Απέκτησαν νέα τεχνητή λίμνη

Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, παρέμεινε και σήμερα στα Τρίκαλα, παρουσιάζοντας ενδιαφέροντα ρεπορτάζ.

Πριν από λίγο καιρό, στο Φράγμα Ληθαίου, δημιουργήθηκε μια νέα, τεχνητή λίμνη και ο πρόεδρος του χωριού μίλησε για αυτό το έργο και τα εμπόδια που αντιμετώπισαν μέχρι να ολοκληρωθεί.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί:

Πηγή: skai.gr

