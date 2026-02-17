Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το γεφύρι είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το φυσικό περιβάλλον, και δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει εκεί από πάντα

Η Παλαιοκαρυά βρίσκεται σε μία εντυπωσιακή χαράδρα μεγάλης φυσικής ομορφιάς, 25 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη των Τρικάλων

Στο φόντο του γεφυριού υπάρχει ένα μεγάλος καταρράκτης ύψους 12 μέτρων, και μπροστά από αυτό σχηματίζεται ένας δεύτερος, μικρότερος καταρράκτης ύψους 2 μέτρων

Του Νικόλα Μπάρδη

Το γραφικό Γεφύρι της Παλαιοκαρυάς δεσπόζει ανάμεσα σε δύο φωτογενείς καταρράκτες, στο ομώνυμο Φαράγγι της Παλαιοκαρυάς, γεφυρώνοντας τις όχθες του Πορταϊκού. Κατασκευάστηκε γύρω στο 1550 και συνέδεε την Πύλη και τα γύρω χωριά με την περιοχή του Ασπροποτάμου. Πρόκειται για ένα μονότοξο, πέτρινο γεφύρι μήκους 26 μέτρων, ύψους 10 μέτρων και άνοιγμα τόξου 19 μέτρων. Το γεφύρι είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το φυσικό περιβάλλον, και δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει εκεί από πάντα. Το αξεπέραστο φυσικό κάλλος της περιοχής σε συνδυασμό με τον ήχο από τα τρεχούμενα νερά και τους καταρράκτες προσφέρουν στιγμές γαλήνης και ηρεμίας, μακριά από τα πολύβουα αστικά κέντρα της χώρας μας.

Η Παλαιοκαρυά βρίσκεται σε μία εντυπωσιακή χαράδρα μεγάλης φυσικής ομορφιάς, 25 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη των Τρικάλων. Η τοξωτή γέφυρα της Παλαιοκαρυάς βρίσκεται 500 μέτρα έξω το χωριό της Κάτω Παλαιοκαρυάς, δίπλα ακριβώς στο φράγμα του Πορταϊκού. Στο φόντο του γεφυριού υπάρχει ένα μεγάλος καταρράκτης ύψους 12 μέτρων, και μπροστά από αυτό σχηματίζεται ένας δεύτερος, μικρότερος καταρράκτης ύψους 2 μέτρων. Η βουή των νερών από τους καταρράκτες προκαλεί ένα αίσθημα δέους, ενώ παράλληλα «πνίγει» οποιονδήποτε άλλο θόρυβο. Στο βάθος θα αντικρίσετε τα βουνά της Κατούνας και τις κορυφές Γκρόπα και Καράβα, που έχουν κατάφυτες πλαγιές από έλατα και βαλανιδιές, σ’ ένα τοπίο που ανήκει στο Δίκτυο Natura.

Το ιστορικό αυτό μνημείο σε συνδυασμό με το πανέμορφο φυσικό περιβάλλον είναι ο λόγος που η Πύλη έχει ανέβει αρκετά τουριστικά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι κάτοικοι μιλώντας στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα, στον ΣΚΑΪ, ζητούν την άμεση στήριξη της πολιτείας, τόσο για τη διάσωση του ιστορικού αυτού γεφυριού, όσο και για την ανάδειξη όλης της περιοχής. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για να εξυπηρετήσουν τον όγκο των επισκεπτών, αλλά και να γίνει η Πύλη Τρικάλων προορισμός, και όχι απλά πέρασμα των ταξιδιωτών. Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι επισκέπτες των Τρικάλων κανονίζουν εκδρομές εκεί, και το συνδυάζουν με μία βόλτα στο γειτονικό Ροπωτό, με τη γυρτή εκκλησία.

Η ευρύτερη περιοχή παραμένει ακόμη παρθένα, χωρίς ιδιαίτερες ανθρώπινες παρεμβάσεις, κι αυτό από μόνο του την καθιστά ξεχωριστή. Αν αναζητάτε ένα μέρος για digital detox, μακριά από το καυσαέριο και το άγχος των μεγαλουπόλεων, η Πύλη Τρικάλων αποτελεί το ιδανικό μέρος για εξόρμηση με όλη την οικογένεια. Κάντε περίπατους στη φύση, επισκεφτείτε το γεφύρι και τον παλιό νερόμυλο, δοκιμάστε την τοπική κουζίνα και γνωρίστε τους ντόπιους, που διακρίνονται για τη φιλοξενία και τη ζεστασιά τους. Πρόκειται για ένα ταξίδι που μπορείτε να κάνετε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και το μόνο σίγουρο είναι πως θα σας ανταμείψει στο έπακρο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.