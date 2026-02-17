Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει και σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 14.40, στα Τρίκαλα και παρουσιάζει ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Μεταξύ άλλων, η καταστροφική κατολίσθηση στην είσοδο του οικισμού Γλύστρα ανέδειξε με δραματικό τρόπο την επικινδυνότητα της περιοχής.

Εικόνες και μαρτυρίες προκαλούν ανησυχία. Ακόμα, πηγαίνουμε στην καρδιά της δυτικής Θεσσαλίας, εκεί όπου η πεδιάδα συναντά τα πρώτα βουνά της Πίνδου, ενώ μαθαίνουμε περισσότερα για το «Κυνήγι Τρούφας». Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Μεσοχώρα Τρικάλων, καθώς η καταστροφική κατολίσθηση στην είσοδο του οικισμού Γλύστρα ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο την επικινδυνότητα της περιοχής. Το φαινόμενο που εξελίχθηκε, άφησε έναν 55χρονο κάτοικο εγκλωβισμένο για δύο εβδομάδες, πριν τον επεισοδιακό απεγκλωβισμό του από την ΕΜΑΚ. Οι εικόνες από το σημείο αποκαλύπτουν το μέγεθος της καθίζησης του εδάφους, με τους ειδικούς να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τη σταθερότητα της πλαγιάς, ενώ οι κάτοικοι ζητούν επιτακτικά την άμεση θωράκιση του οικισμού από μελλοντικά γεωλογικά φαινόμενα.

Στην καρδιά της δυτικής Θεσσαλίας, εκεί όπου η πεδιάδα συναντά τα πρώτα βουνά της Πίνδου, η Πύλη Τρικάλων στέκει σαν φυσικό και ιστορικό πέρασμα αιώνων. Σήμα κατατεθέν της περιοχής είναι τα εντυπωσιακά γεφύρια της, με κορυφαίο το πέτρινο τοξωτό γεφύρι της Πόρτας, που ενώνει όχι μόνο τις όχθες του Πορταϊκού ποταμού, αλλά και εποχές, ανθρώπους και πολιτισμούς. Η πέτρα, το νερό και το τοπίο δημιουργούν μια εικόνα αυθεντικής, ελληνικής υπαίθρου που μαγνητίζει τον επισκέπτη από την πρώτη στιγμή. Σήμερα, τα γεφύρια της Πύλης δεν αποτελούν μόνο ιστορικά μνημεία, αλλά και ζωντανό πυρήνα τουριστικής ανάπτυξης.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και το Μουσείο Μανιταριών, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να προωθήσει εναλλακτικές μορφές τουρισμού που αναδεικνύουν τον φυσικό πλούτο της περιοχής, διοργανώνει τη δράση «Κυνήγι Τρούφας». Η πρωτοβουλία αυτή συνδυάζει τη βιωματική εμπειρία με τη γνωριμία του κοινού με τη φύση και τα μοναδικά προϊόντα της, ενισχύοντας τον οικοτουρισμό και τη σύνδεση επισκεπτών και τοπικού περιβάλλοντος.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

