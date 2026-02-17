Τρίκαλα: Μια στάση στη γειτονιά του μοναδικού Δημήτρη Μητροπάνου

Η εκπομπή του ΣΚΑΪ «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», για δεύτερη μέρα, βγήκε ζωντανά από τα Τρίκαλα και φυσικά δεν μπορούσε να μην κάνει μια στάση στη γειτονιά του μοναδικού Δημήτρη Μητροπάνου.

Στη γειτονιά της Αγίας Μονής Τρικάλων, εκεί όπου γεννήθηκε και έζησε μέχρι την εφηβεία του ο Δημήτρης Μητροπάνος, η μνήμη του παραμένει ζωντανή.

14 χρόνια μετά το θάνατό του. Στις αφηγήσεις των ανθρώπων που τον έχουν πάντα στην καρδιά τους, καθώς και στον πολιτιστικό χώρο της περιοχής. Εδώ, φίλοι του έχουν συγκεντρώσει όλες τις μεγάλες στιγμές του, τις κρατούν σαν φυλαχτό και τις μοιράζονται με όλο τον κόσμο που τον αγάπησε.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί:

