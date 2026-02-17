Κυνήγι τρούφας στη σκιά των Μετεώρων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Εξειδικευμένα τρουφόσκυλα μαζί με τον εκπαιδευτή τους αναζητούν με τρόπο μοναδικό τον ξεχωριστό αυτό καρπό της ελληνικής φύσης

Του Νικόλα Μπάρδη

Στην σκιά των επιβλητικών Μετεώρων, μέσα σ’ ένα πυκνό δάσος στα ριζά της Πίνδου, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Μουσείο Μανιταριών σε μία προσπάθεια ανάδειξης του φυσικού πλούτου της περιοχής, δημιούργησαν εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες, όπως το περίφημο κυνήγι τρούφας. Πρόκειται για μία ξεχωριστή πρωτοβουλία, που χρόνο με τον χρόνο κερδίζει ολοένα και περισσότερους θαυμαστές, που επιδίδονται σε ένα κυνήγι τρούφας μέσα στη φύση, ενώ παράλληλα κάνουν ιππασία και γεύονται τους καρπούς της προσπάθειάς τους, με ένα υπαίθριο και χορταστικό γεύμα.

Εξειδικευμένα τρουφόσκυλα μαζί με τον εκπαιδευτή τους αναζητούν με τρόπο μοναδικό τον ξεχωριστό αυτό καρπό της ελληνικής φύσης και προσφέρουν ένα αληθινό θέαμα, τη στιγμή που ο επισκέπτης μπορεί να δει βήμα βήμα τη συλλογή της τρούφας και να μάθει σημαντικά στοιχεία γι’ αυτή, όπως τα είδη που υπάρχουν και τις διάφορες χρήσεις της. Το κρυμμένο αυτό «διαμάντι» της ελληνικής υπαίθρου συλλέγεται και στη συνέχεια οι επισκέπτες μπορούν να το γευτούν επιτόπου, αφού ο σεφ φτιάχνει μία εξαιρετική τρουφομακαρονάδα, σε ένα μεγάλο μαγειρικό σκεύος, που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 50 ατόμων!

Στο μεταξύ, μέχρι να ετοιμαστεί η μακαρονάδα, οι επισκέπτες προχωρούν σε γευστική δοκιμή 4-5 ειδών μανιταριών και γλυκού του κουταλιού από μανιτάρι, τα οποία συνοδεύονται από ένα ποτήρι ντόπιου κρασιού. Μετά τη λήξη του κυνηγιού, ακολουθεί επιστροφή στο Μουσείο. Οι επισκέπτες ξεναγούνται στο Ζωολογικό Τμήμα το Μουσείου, αλλά και στο μοναδικό Μουσείο Μανιταριών. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται στο πωλητήριο του Μουσείου, όπου οι εκδρομείς μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε 70 παραδοσιακά προϊόντα μανιταριών και τρούφας, που έχουν παρασκευαστεί από τους κατοίκους της περιοχής με πολλή αγάπη και μεράκι.

Αν, λοιπόν, βρεθείτε στα μαγευτικά Μετέωρα, αφού ολοκληρώσετε την επίσκεψή σας στα ιστορικά μοναστήρια της περιοχής, κάντε κι αυτήν την ξεχωριστή τρίωρη εξόρμηση στη φύση, για να ανακαλύψετε τα κρυμμένα μυστικά της τρούφας. Η όλη εμπειρία θα σας μείνει αξέχαστη, ενώ θα βγάλετε και δυνατές φωτογραφίες για το Instagram. Θέλει και δεύτερη σκέψη;



