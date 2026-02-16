Τα Τρίκαλα μεταμορφώνονται σε μια ζωντανή υπαίθρια γκαλερί τέχνης, όπου η δημιουργία ξεφεύγει από τους κλειστούς χώρους και συναντά την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών.

Τοιχογραφίες, εικαστικές παρεμβάσεις και σύγχρονα έργα ενσωματώνονται στο αστικό τοπίο, δίνοντας χρώμα και νέα ταυτότητα στην πόλη. Η τέχνη γίνεται προσβάσιμη σε όλους, αναδεικνύοντας τα Τρίκαλα ως έναν σύγχρονο πολιτιστικό προορισμό.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ:

