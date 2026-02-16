Τρία χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα που συγκλόνισε τη χώρα και στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές! Οι συγγενείς των θυμάτων επιμένουν στην ανάγκη ουσιαστικής λογοδοσίας και θέτουν εκ νέου το ερώτημα αν η αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών θα οδηγήσει τελικά στην απόδοση ευθυνών.

Παράλληλα, η ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού για τη δημιουργία κόμματος προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, με τον Νίκο Πλακιά να σχολιάζει την πρωτοβουλία και τον πιθανό αντίκτυπό της στις εξελίξεις γύρω από την τραγωδία.

Δείτε το ρεπορτάζ, όπως παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ:

Πηγή: skai.gr

