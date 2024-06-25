Εξι ελληνικά νησιά που κάποιος μπορεί να επισκεφτεί και να απολαύσει εκτός σεζόν – χωρίς την κοσμοσυρροή και τις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα τουρίστας σε ένα μέρος ασφυκτικά γεμάτα από κόσμο – παρουσιάζουν οι βρετανικοί Times.

«Μερικά νησιά ξαναβρίσκουν τον χαρακτήρα τους μετά τη ζέστη του καλοκαιριού και τα πλήθη που ταα κατακλύζουν. Τα μεγαλύτερα, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, της Κέρκυρας και της Άνδρου, δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τον τουρισμό. Οι κοιλάδες και οι λόφοι τους είναι γεμάτοι πρόβατα, φάρμες και νυσταγμένα χωριά, ενώ οι παραθαλάσσιες πόλεις σφύζουν από φοιτητές, ζωντανή μουσική και πολυσύχναστα καφέ όλο το χρόνο» αναφέρει το ρεπορτάζ.

Επιπλέον, εκτός σεζόν - όταν τελειώσει το καλοκαίρι - οι τιμές στα καταλύματα πέφτουν σχεδόν το μισό, ενώ ο καιρός παραμένει ζεστός και ηλιόλουστος.

Τα 6 νησιά

Αίγινα

Το γραφικό λιμάνι και η παλιά πόλη με τα παραδοσιακά καφενεία και τους βυζαντινούς ναούς, οι αρχαιολογικοί χώροι της Αφαίας και της Κολόνας και η ζεστή θάλασσα όλο το χρόνο, εκθειάζονται στα πλεονεκτήματα του νησιού.

Σύρος

Ιδιαίτερη αναφορά στην Ερμούπολη – το διοικητικό κέντρο του νησιού και φοιτητούπολη - «αστική και καλλιεργημένη χωρίς ίχνος τουριστικής αλλοίωσης. . Καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, θα δείτε πάρτι στο δρόμο, φεστιβάλ τέχνης και θρησκευτικές γιορτές (τη Δωδέκατη Νύχτα, οι βάρκες στο λιμάνι ρίχνουν φωτοβολίδες, ένα φανταστικό θέαμα)».

Κρήτη

«Με το εύκρατο κλίμα της όλο τον χρόνο, το κολύμπι στις μαγευτικές της παραλίες είναι μια ευχάριστή πρόκληση» γράφει το άρθρο.

Εκτός από τις παραλίες, υπάρχει ένας ολόκληρος μινωικός πολιτισμός για εξερεύνηση: η Κνωσός, η Φαιστός και τα Μάλια είναι ένας διαφορετικός κόσμος χωρίς τις ορδές των τουριστών. Επιπλέον υπάρχουν ρωμαϊκά ερείπια, βυζαντινά μοναστήρια και τα οθωμανικά μνημεία. Όπως σχολίασε ο βρετανός σατιρικός του 19ου αιώνα Σάκι: «Ο λαός της Κρήτης δυστυχώς παράγει περισσότερη ιστορία από όση μπορεί να καταναλώσει τοπικά».

.

Κέρκυρα

«Οι τουριστικές παγίδες κλείνουν τον χειμώνα και οι ντόπιοι επιστρέφουν στα μαρμάρινα σοκάκια τους» γράφουν για την αριστοκρατική Κέρκυρα οι Times.

Ανδρος

«Σε αντίθεση με τους περισσότερους Κυκλαδίτες γείτονές της, η Άνδρος είναι εξαιρετικά πράσινη, απίστευτα ποικιλόμορφη και "αγνοεί" τον μαζικό τουρισμό. Ακόμα και το καλοκαίρι, οι περισσότεροι επισκέπτες εξερευνούν ανέγγιχτες παραλίες και ομιχλώδεις ορεινές περιοχές και δεν αισθάνονται ποτέ συνωστισμό».

Ρόδος

«Ακόμη και τους χειμερινούς μήνες, οι θερμοκρασίες τείνουν να είναι ήπιες και υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός ξενοδοχείων που μένουν ανοιχτά όλο το χρόνο για να βοηθήσουν όσους γνωρίζουν να επωφεληθούν από αυτό» αναφέρει το άρθρο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Μεσαινωνική Πόλη της Ρόδου, το Μανδράκι και την Λίνδο.

Πηγή: skai.gr

