H Σκόπελος είναι η αρχόντισσα των Σποράδων. Είναι το νησί που προσφέρει εικόνες μοναδικές και αξεπέραστες, με συνδυασμούς χρωμάτων ανάμεσα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου και το πράσινο από τα ατελείωτα πευκοδάση του τόπου, το ολοφώτεινο λευκό των οικισμών σε συνδυασμό με τον χρυσό υπέρλαμπρο ελληνικό ήλιο.

Η Σκόπελος είναι το νησί θαύμα με τις απίστευτες παραλίες που λάτρεψαν τα σπουδαία ονόματα του Χόλιγουντ που έπαιξαν, χόρεψαν, τραγούδησαν και ύμνησαν στο μιούζικαλ «Mamma mia».

Η φετινή χρονιά μάλλον της ανήκει, λένε οι παράγοντες του Τουρισμού, γιατί είναι ένα νησί που προσφέρει συγχρόνως ομορφιά, εξαιρετική χαλάρωση και ηρεμία, αλλά και έντονη ζωή για όσους την επιδιώκουν. Στις δεκάδες χρυσαφένιες παραλίες της ο επισκέπτης αφήνεται στα κρυστάλλινα νερά της θάλασσας ή ακόμη και στη βαθιά σκιά των πεύκων που φτάνουν και χαϊδεύουν το κύμα.

Σε αυτό το νησί συνυπάρχουν οι απλές οικογενειακές διακοπές με τις πιο έντονες της νεολαίας στα κλαμπ της Χώρας και των άλλων οικισμών.

Το υπέροχο νησί, που μαζί με τη Σκιάθο και την Αλόννησο αποτελούν τη συστάδα των Σποράδων, έχει βαθιά ιστορία που ξεκινά από την αρχαία Πεπάρηθο και φτάνει ως το σήμερα περνώντας από περιόδους παρακμής και ανάτασης, από επιδρομές βαρβάρων και από αγώνες για την ελευθερία, με συμμαχίες με τους Αθηναίους, με τους Βυζαντινούς και την Ενετοκρατία. Κατάφερνε πάντα να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής, ενώ έχει τη μοναδικότητα να έχει πάνω από 365 εκκλησιές σε κάθε του γωνιά.

Επίκεντρο του νησιού είναι η Χώρα, όπου κυριαρχεί το λευκό και παράλληλα με τα πανέμορφα σοκάκια της, τις πέτρινες καμάρες, τα καλντερίμια με τα σκαλοπάτια και τα πετροσκεπή ή κεραμοσκεπή σπίτια με τα πολύχρωμα παραθυρόφυλλα που την κάνουν μοναδική και αξεπέραστη. Σε κάθε σοκάκι και αυλή υπάρχουν μπουκαμβίλιες κάθε απόχρωσης, βασιλικοί στα παράθυρα και γιασεμιά που μοσχοβολούν δίνουν έναν τόνο που μόνο η Σκόπελος μπορεί να διαθέτει. Από το 1978 ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί διατηρητέος, με προεδρικό διάταγμα και κανείς δεν τόλμησε να αλλοιώσει την θαυμαστή και μοναδική ομορφιά της Χώρας παρά τη μεγάλη τουριστική οικοδόμηση.

Η αρχιτεκτονική στην Χώρα Σκοπέλου έχει επιρροές από το Πήλιο, τη Μακεδονία και την Ήπειρο με κύρια υλικά την πέτρα, το σχιστόλιθο και το ξύλο και χαρακτηριστικό είναι το κτίριο του Δημαρχείου στην παραλία με τα γαλαζοπράσινα παράθυρά του και λίγο πιο πάνω δεσπόζει ένα από τα ομορφότερα αρχοντικά του νησιού της πολιτικής οικογένειας Πετραλιά.

Οι περισσότερες από 365 εκκλησιές του νησιού είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά του, με παλαιότερο ναό τον Άγιο Αθανάσιο, στο Κάστρο, που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα, ενώ στη συνοικία του Χριστού, που ήταν η πρώτη που χτίστηκε εκτός του κάστρου τον 17ο αιώνα, υπάρχουν ακόμη περισσότερες εκκλησίες αφιερωμένες από τις οικογένειες των ναυτικών για την προστασία των δικών τους ανθρώπων. Οι εκκλησιές αυτές, κατά πλειοψηφία, είναι βασιλικές ή βασιλικές με τρούλο, με πιο χαρακτηριστικό τον Άγιο Μιχαήλ όπου έχουν ενσωματωθεί τα απομεινάρια του αρχαίου ναού, που πάνω του χτίστηκε ο νέος ναός.

Τα καλοκαίρια όμως, που το νησί κατακλύζεται από χιλιάδες επισκέπτες, δεν νοείται χωρίς ήλιο και θάλασσα και η Σκόπελος διαθέτει πολλές και εξαιρετικές παραλίες κυρίως στα δυτικά παράλια που είναι προφυλαγμένα από τους μανιασμένους χειμωνιάτικους ανέμους του Αιγαίου και τα μελτέμια του Αυγούστου.

Ο Στάφυλος, η πιο κοντινή μεγάλη παραλία στη Χώρα, έχει πάρει το όνομά της από τον Στάφυλο, γιο της Αριάδνης και του Διόνυσου που ήταν και ο πρώτος βασιλιάς της Σκοπέλου στην αρχαιότητα. Πρόκειται για θαυμάσια οργανωμένη παραλία που φτάνει κάποιος κατεβαίνοντας τα σκαλοπάτια που αγγίζουν το κύμα.

Στο τέρμα του Στάφυλου και ακριβώς δίπλα, μετά από εκατό μέτρα πεζοπορίας είναι το ονομαστό «Βελανιό», μία παραλία υπέροχη που αγαπούν οι γυμνιστές, αλλά και όσοι επιθυμούν την απόλυτη ησυχία.

Προχωρώντας όλα και πιο δυτικά εμφανίζονται και άλλες ομορφιές και φυσικά παραλίες. Η Μηλιά, που θεωρείται ως η μεγαλύτερη του νησιού παρέχει κάθε είδους επιλογή και δραστηριότητα, με οργανωμένο τμήμα αλλά και ελεύθερο κομμάτι και οι επισκέπτες έχουν το προνόμιο εκτός από τα κρυστάλλινα νερά να απολαμβάνουν το μπάνιο τους με θέα το νησάκι Δασιά, καταπράσινο που μοιάζει με καράβι στο μέσον της θάλασσας.

Λίγο μετά η λατρεμένη και πασίγνωστη πλέον Καστάνη, κοσμοπολίτικη και οργανωμένη πλέον αλλά μικρότερη, όπου ο καθένας μπορεί να φανταστεί ότι περπατούν δίπλα του η πολυβραβευμένη με Όσκαρ Μέριλ Στριπ, o Πιρς Μπρόσναν, η Αμάντα Σέιφριντ, ο Κόλιν Φερθ, η Κριστίν Μπαράνσκι. Εκεί τραγουδούσαν και χόρευαν οι «Abba» με τις θεϊκές μουσικές τους, καθώς σε αυτή την πανέμορφη παραλία έγιναν τα περισσότερα κινηματογραφικά γυρίσματα της ταινίας «Mamma Mia!».

Για τη Σκόπελο,το μιούζικαλ «Mamma mia» ήταν η παγκοσμιοποίηση του νησιού και γι’ αυτό ο επί πολλά χρόνια δήμαρχος Σκοπέλου, Σταμάτης Περίσσης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δήλωσε ότι « ...χάρη στο "Mamma mia" γίναμε γνωστοί στα πέρατα της Γης. Ζευγάρια κάθε ηλικίας επιλέγουν τη Σκόπελο για να παντρευτούν, να ανανεώσουν τους όρκους τους και να ζήσουν τον έρωτα τους. Προσπαθούν να ζήσουν στιγμές σαν αυτές που έζησαν οι πρωταγωνιστές του μιούζικαλ. Το νησί μας όμως, προσφέρει όχι μόνο Χόλιγουντ, αλλά και εξαιρετική ποιότητα. Έχουμε ιστορία, πολιτισμό, γαστρονομία και τόσες άλλες δραστηριότητες. Αν είχαμε και καλύτερες ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες φέτος θα χτυπούσαμε κορυφή».

Οι παραλίες που ακολουθούν είναι το Λιμνονάρι, η πιο απάνεμη παραλία του νησιού με τη χρυσή άμμο, η πασίγνωστη βοτσαλωτή παραλία Πάνορμος με νερά κρυστάλλινα και λίγο πιο κάτω βρίσκονται οι περίφημες «Αντρίνες» πνιγμένες στα πεύκα, με τα πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία που κάθε χρόνο φιλοξενούν παγκόσμιας εμβέλειας ονόματα που επιζητούν ιδιωτικότητα και ησυχία πάνω από τα σμαραγδένια νερά. Οι Αντρίνες πήραν το όνομά τους από την πειρατίνα Αντρίνα που χρησιμοποιούσε τον απάνεμο κόλπο του Μπλο και του Πανόρμου για να κρύψει τα καράβια της, ενώ ο μύθος θέλει να έχει κρύψει τον θησαυρό της στην περιοχή.

Το Έλιος είναι μία ακόμη εξαιρετική παραλία λίγο πριν από το Λουτράκι, το δεύτερο λιμάνι του νησιού και επίνειο της Γλώσσας, του εξαιρετικού από αρχιτεκτονικής πλευράς οικισμού, όπου γεννήθηκαν σπουδαίοι καπετάνιοι και ναυτικοί που ταξιδεύουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης. Ειδικά το Λουτράκι είναι ένας οικισμός με ηρεμία, πολλές γαστρονομικές επιλογές όπου κυριαρχεί το φρέσκο ψάρι και με εξαιρετικά καταλύματα πέντε αστέρων.

Αλλά Σκόπελος χωρίς μία επίσκεψη στον μοναδικό και πασίγνωστο Αη Γιάννη, στο Καστρί, που βρίσκεται πολύ κοντά στη Γλώσσα δεν νοείται. Στον Αη Γιάννη έγιναν τα γυρίσματα του «Mamma mia» με τη σκηνή του περίφημου γάμου και, μάλιστα είναι γνωστό ότι τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν τις ώρες που ανατέλλει ο ήλιος, κάπου στις έξι με επτά το πρωί, σε αντίθεση με το σενάριο που αναφέρεται σε ηλιοβασίλεμα. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Αη Γιάννης με το γραφικό εκκλησάκι είναι ένας τεράστιος βράχος μέσα στη θάλασσα, που έχει πάρει το όνομα «Μετέωρο του Αιγαίου».

Η τουριστική πράκτορας και δημοτική σύμβουλος Γιάννα Ευσταθίου τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η Σκόπελος κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων προορισμών παγκοσμίως για όσα προσφέρει και ειδικά οι Ιταλοί την προτείνουν τα τελευταία χρόνια ως ονειρικό προορισμό. Εμείς με τις υποδομές μας προσπαθούμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάθε χρόνο βελτιωνόμαστε γιατί μαθαίνουμε και γινόμαστε καλύτεροι. Η Σκόπελος είναι το νησί για όλους και για την οικογένεια και για τους νέους, και για ηρεμία και για διασκέδαση. Η ακτοπλοϊκή σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι πάγια και όχι με επιλογές της τελευταίας στιγμής».

Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Σκοπέλου, Γιώργος Παπαδαυίδ μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «έχει ενισχυθεί η ζήτηση για εναλλακτικές δραστηριότητες όπως πεζοπορία και ποδηλασία στην καταπράσινη φύση, περιήγηση σε αιωνόβια μοναστήρια, καταδύσεις στον μαγευτικό βυθό, ιστιοπλοΐα σε ορμίσκους και παλιά λημέρια πειρατών, και θαλάσσια σπορ στη δαντελωτή ακτογραμμή μας. Η γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα, τα γραφικά χωριά, τα activities, οι αναρίθμητες παραλίες οι παραδόσεις, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα ιδιαίτερα μυθολογικά και ιστορικά στοιχεία είναι όλα κομμάτια του αφηγήματος μας, και δίνουν "βάθος" στις διακοπές των επισκεπτών, συμβάλλοντας στη διεύρυνση της μέσης παραμονής αλλά και στην δημιουργία repeaters. Η Σκόπελος είναι ένας εξωτικός προορισμός με σπιτική φιλοξενία, θετική αύρα και πολλές επιλογές και για αυτό άλλωστε ταυτίζεται απόλυτα με το μιούζικαλ "Mamma mia"».

Όσο για τις γεύσεις η Σκόπελος είναι ένας επίγειος παράδεισος, αφού πασίγνωστα είναι τα δαμάσκηνα Σκοπέλου, τα γλυκά χαμαλιά της από αμυγδαλόψιχα τριμμένη, η στριφτή τυρόπιτα που γίνεται στο τηγάνι και φυσικά, τα ολόφρεσκα ψάρια που οι Σκοπελίτισσες έχουν δεκάδες συνταγές να προτείνουν στους επισκέπτες του νησιού τους. Σε πολλές από αυτές τις συνταγές υπάρχει το δαμάσκηνο όπως είναι η γίδα με δαμάσκηνα και κυδώνια, ο παστός μπακαλιάρος με δαμάσκηνα και πατάτες, τα καβούρια με κριθαράκι και δαμάσκηνα, αλλά και ο γαύρος στο τηγάνι κοκκινιστός, ο αστακός γιουβέτσι, οι πεταλίδες πιλάφι, τα χταπόδια στον ήλιο ή με κρεμμύδια και δαμάσκηνα και η γίδα με αγκινάρες.

