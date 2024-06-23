Η νέα τάση είναι οι «ήσυχες διακοπές». Για την ακρίβεια, οι «κρυφές διακοπές» και εξηγούμεθα… Οι άνθρωποι πλέον κάνουν κανονικές διακοπές, ενώ βρίσκονται στη δουλειά τους, στο πλαίσιο μιας τάσης που ονομάζεται «ήσυχες διακοπές».

Δεν υπάρχει κάποιος ορισμός για την έννοια των «ήσυχων διακοπών». Μπορεί να περιλαμβάνει μια ποικιλία συμπεριφορών: να ταξιδεύετε σε ένα μακρινό μέρος και να μην λέτε τίποτα, ενώ παράλληλα να κάνετε τη δουλειά σας ή να μην δουλεύετε, αλλά να κρατάτε το ποντίκι σας σε κίνηση για να φαίνεται ότι είστε συνδεδεμένοι, με την ελπίδα ότι κανείς δεν θα παρατηρήσει την πτώση της παραγωγικότητάς σας.

Από τη μία πλευρά, αυτό ακούγεται σαν μια φοβερή, νέα δυνατότητα που προκύπτει με την εξ αποστάσεως εργασία. Το να απαντάτε στο 10ο email της ημέρας, πίνοντας μια μαργαρίτα στην παραλία ακούγεται πολύ πιο ωραίο από το να το κάνετε από ένα γραφείο, ενώ ένας συνάδελφος δίπλα σας τρώει δυνατά τη σαλάτα του. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι δέχονται τέτοια πίεση στην εργασία τους, που νιώθουν ότι δεν μπορούν να πάρουν πραγματικό ρεπό για να αποσυνδεθούν από τα πάντα ή ακόμη και να πουν στο αφεντικό τους ότι θα δουλέψουν για λίγο εκτός γραφείου.

Ολόκληρη η συζήτηση για την ησυχία και τις διακοπές ανακινήθηκε από μια πρόσφατη έρευνα της «Harris Poll» σχετικά με την κουλτούρα εκτός γραφείου. Το 28% των εργαζομένων δήλωσε ότι έχει πάρει άδεια από την εργασία του χωρίς να το πει στο αφεντικό του -βασικά, είναι εκτός γραφείου, αλλά με άδεια από τη «σημαία». Σας θυμίζει κάτι;

Οι «Millennials» έχουν υιοθετήσει την πρακτική αυτή, με το 37% να δηλώνει ότι έχει φύγει κρυφά από τη δουλειά.

Και δεν είναι ότι οι εργαζόμενοι αυτοί είναι δυσαρεστημένοι με τις διακοπές που προσφέρουν οι εταιρείες τους: Το 83% των ερωτηθέντων δήλωσαν ικανοποιημένοι με την πολιτική της εταιρείας τους για τις άδειες μετ' αποδοχών.

Το ζήτημα φαίνεται να είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν αισθάνονται ότι μπορούν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο που τους δίνεται. Οκτώ στους 10 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι αισθάνονται πίεση να είναι πάντα διαθέσιμοι, ενώ άλλοι ανέφεραν ως λόγο τον μεγάλο φόρτο εργασίας.

Σχεδόν οι μισοί είπαν ότι αγχώθηκαν όταν ζήτησαν άδεια και η πλειονότητα ότι θα ήθελε η κουλτούρα του χώρου εργασίας να δίνει μεγαλύτερη αξία στη λήψη διαλειμμάτων. Πολλοί εργαζόμενοι μετακίνησαν το ποντίκι τους για να φαίνεται ότι ήταν συνδεδεμένοι και κάποιοι προγραμμάτισαν μηνύματα εκτός ωραρίου εργασίας για να δώσουν την εντύπωση ότι εργάζονταν υπερωρίες!

Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι άνθρωποι εργάζονται από αλλού, ειδικά αν αυτό δεν βλάπτει την παραγωγικότητά τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τι σημαίνει αυτό για τη σχέση τους με την εργασία και τα κίνητρα που έχουν καλλιεργηθεί στις εταιρείες τους. Το να αισθάνονται οι άνθρωποι ότι πρέπει να λένε ψέματα για το πού βρίσκονται δεν είναι θετικό σημάδι.

Μερικές από τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις «ήσυχες διακοπές» είναι θετικές. Ζούμε σε μια εποχή όπου πολλοί άνθρωποι μπορούν να εργάζονται από οπουδήποτε και να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία για να επιτύχουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Το πρόβλημα είναι η «ύπουλη» φύση του όλου εγχειρήματος… Αν τα αφεντικά έχουν ευήκοα ώτα μπορούν να συμβούν μικρά θαύματα…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.