Στην Κέρκυρα συνεχίζει τις διακοπές του ο Μάτζικ Τζόνσον - Φωτό

Διακοπές στην Ελλάδα πραγματοποίησε και φέτος ο άλλοτε σούπερ σταρ του NBA Έρβιν Μάτζικ Τζόνσον.

Μάλιστα, ο ζωντανός-θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, όπως πέρυσι, έτσι και φέτος δεν παρέλειψε να βρεθεί και στην Κέρκυρα, με τον “Μάτζικ” να αναρτά στο twitter φωτογραφίες από την επίσκεψη του σε κατάστημα εστίασης στο Καλάμι.

Cookie I want to thank all of our friends that joined us on our 2023 vacation! We had great fun, lots of laughs, good conversation, and some amazing food! Now we have time to ourselves and I look forward to us spending our next week dating, enjoying each other, and watching a lot… pic.twitter.com/wthuGagWb0