Πάρος: Μονοήμερη στις γραφικές Λεύκες

Οι Λεύκες, χτισμένες σε υψόμετρο 200 μέτρων, είναι το πιο ορεινό χωριό της Πάρου και ένας από τους πιο παραδοσιακούς οικισμούς των Κυκλάδων.Παρά τη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη που έχει γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες, δεν έχει χάσει την ομορφιά και την ξεχωριστή του ταυτότητα.

Το χωριό απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού, την Παροικιά, μετρά περί τους 500 μόνιμους κατοίκους και ξεχωρίζει για τα κατάλευκα σπίτια, τις ιστορικές εκκλησίες και τους τελευταίους εναπομείναντες ανεμόμυλους του νησιού.

Ο τελευταίος μυλωνάς της Πάρου, ο μπάρμπα Αρτέμης, που λειτουργούσε το μύλο του στις Λεύκες απεβίωσε το 1996. Το χωριό πήρε το όνομά του από τις πολλές λεύκες που υπήρχαν κάποτε στην περιοχή. Ο κεντρικός δρόμος του χωριού, που οδηγεί στο κέντρο των Λευκών, είναι ασπρισμένος και λιθόστρωτος, και ονομάζεται Ράμνος, διότι παλαιότερα ένα φυτό ράμνος δέσποζε στη μέση του δρόμου. Με την πάροδο του χρόνου οι ντόπιοι το αφαίρεσαν, για να έχουν καλύτερη πρόσβαση στο κέντρο του χωριού.

Στα τέλη του 19ου αιώνα οι Λεύκες αποτελούσαν το κέντρο του Δήμου Υρίας που υπάγονταν στην Επαρχία Νάξου στο Νομό Κυκλάδων και υπήρξε μέχρι το 1912. Το όνομα του δήμου προέρχεται από το Υρία, ένα από τα αρχαία ονόματα της Πάρου. Την εποχή εκείνη το χωριό γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη. Στη δεκαετία του 1970 όμως άρχισε να ερημώνει, λόγω της αστυφιλίας, και πολλοί κάτοικοι του χωριού έφυγαν μαζικά για την Αθήνα, και εγκαταστάθηκαν κυρίως στο Μαρούσι και τα Μελίσσια, αναζητώντας εργασία και ένα καλύτερο αύριο.

Στις μέρες μας, λόγω της τουριστικής ανάπτυξης, νέες επενδύσεις έγιναν στην περιοχή, και ο οικισμός άρχισε δειλά δειλά να ξαναβρίσκει την παλιά του αίγλη. Άνοιξαν νέα καταστήματα, τα σπίτια αναπαλαιώθηκαν, και το χωριό μπήκε στον χάρτη με τα πιο όμορφα και παραδοσιακά χωριά των Κυκλάδων. Κι όχι άδικα θα λέγαμε! Μία βόλτα εκεί αρκεί για να σας ταξιδέψει σε άλλη εποχή. Τα λευκά σπίτια, οι ασβεστωμένες αυλές με τα πολύχρωμα λουλούδια, οι πολλές και όμορφες εκκλησιές δημιουργούν ένα σκηνικό σαν αληθινή καρτ ποστάλ.

Από τις Λεύκες ξεκινάει και το διάσημο βυζαντινό μονοπάτι, που τις συνδέει με το γειτονικό χωριό Πρόδρομος. Ακολουθώντας αυτήν τη διαδρομή, θα συναντήσετε τον επιβλητικό και ιστορικό Ναό της Αγίας Τριάδας. Ο ναός χτίστηκε εξ ολοκλήρου με λευκό παριανό μάρμαρο το 1835 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία της Πάρου. Πρόκειται για μία τρίκλιτη βασιλική, με υπερυψωμένη την οροφή του μεσαίου κλίτους. Στη δυτική όψη του υπάρχει πρόπυλο, το οποίο στηρίζεται σε τέσσερις διπλές μαρμάρινες κολώνες ιωνικού ρυθμού, με τοξωτά ανοίγματα στις τρεις πλευρές του, ενώ στην τέταρτη, στο βάθος του, βρίσκονται οι τρεις πύλες του ναού, από τις οποίες η μεσαία είναι ψηλότερη και μεγαλοπρεπέστερη. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει κηρύξει τον Ναό της Αγίας Τριάδας ως ιστορικό και διατηρητέο μνημείο.

Πριν φύγετε από τις Λεύκες, πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε παραδοσιακή κολοκυθόπιτα, χυλοπίτες, λιαστές ντομάτες, σούμα και ζαχαρομπακλαβά, και φυσικά να προμηθευτείτε ντόπιο κρασί του νησιού. Η Πάρος είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη τουριστικά, με πολλά καταλύματα και εξοχικές κατοικίες, κι αυτή η πιο γραφική, ήρεμη και ιστορική πλευρά της είναι κάτι το μοναδικό. Οπότε αν βρεθείτε στο νησί, αφιερώστε μία ημέρα στις Λεύκες, για να πάρετε μία γερή δόση από την αυθεντική γοητεία της Πάρου.



