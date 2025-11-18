Την λίστα με τις πιο επικίνδυνες χώρες της Ευρώπης για οδήγηση παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας και Μεταφορών (ETSC) για το 2025.

Η μελέτη αποκαλύπτει συνολικά ότι οι χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης εξακολουθούν να έχουν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, ενώ οι σκανδιναβικές χώρες είναι αυτές που θεωρούνται πρότυπα οδικής συμπεριφοράς.

Οι πιο επικίνδυνες...

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Σερβία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας ως η πιο επικίνδυνη ευρωπαϊκή χώρα για οδήγηση, με 78 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο. κατοίκους, προσπερνώντας τη Βουλγαρία η οποία κατείχε τα πρωτεία το 2024.

Ακολουθούν η Ρουμανία και η Βουλγαρία με 77 και 74 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, αντίστοιχα.

Η Ελλάδα και η Κροατία συμπληρώνουν την πεντάδα των πιο επικίνδυνων χωρών με 64 και 62 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κροατία έχει δείξει μεγάλη βελτίωση σε αυτό τον τομέα, σε αντίθεση με την Ελλάδα που έχει ανέβει στην κατάταξη με 64 θανάτους ανά εκατομμύριο σε σύγκριση με τους 60 θανάτους που είχε καταγράψει το 2023.

Επίσης επικίνδυνες χώρες για οδήγηση είναι η Πορτογαλία (60 θάνατοι ανά εκατομμύριο), η Ιταλία (51 θάνατοι ανά εκατομμύριο) και η Ισπανία (36 θάνατοι ανά εκατομμύριο).

... και οι πιο ασφαλείς

Από την άλλη, η Νορβηγία είναι η ασφαλέστερη χώρα στην Ευρώπη για οδήγηση, με μόλις 16 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους.

Εκτός από τη Νορβηγία, ασφαλής χώρα είναι η Σουηδία με 20 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, ενώ η Μάλτα συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με τις ασφαλέστερες χώρες με 21 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους.

Αυτά τα δεδομένα έρχονται να συμπληρώσουν έκθεση του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών η οποία αναφέρει ότι για την Ελλάδα η υπερβολική ταχύτητα ήταν εκτιμώμενος παράγοντας σε περίπου 18% των θανάτων από τροχαία συμβάντα, ενώ η ίδια έκθεση υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή αυστηρότερης επιβολής των ορίων ταχύτητας (π.χ. μέσω ελέγχων ή καμερών) μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στη μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων. Τέλος, προβλέπεται ότι η ταχύτητα μεγαλύτερη κατά 5% μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος κατά 10% και κατά 20% τον κίνδυνο θανατηφόρου ατυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

