Στη Μεσσηνία ταξιδεύει η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 14.40, βρίσκεται στην Καλαμάτα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στη Μεσσηνία, εκεί όπου το βασικό γεωργικό προϊόν είναι η ελιά, οι ελαιοπαραγωγοί δίνουν ακόμη μία δύσκολη μάχη. Αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη, αβεβαιότητα στις τιμές και μεγάλες προκλήσεις στην παραγωγή και διάθεση του ελαιολάδου. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουν με μεράκι και αγάπη για τη γη που τους τρέφει και τους ορίζει. Η κάμερα του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» βρέθηκε κοντά τους, για να καταγράψει τις δυσκολίες, αλλά και το πάθος των ανθρώπων που κρατούν ζωντανή την παράδοση της ελιάς στη Μεσσηνία.

Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1986, η Καλαμάτα ισοπεδώνεται από τον μεγάλο σεισμό των 6 Ρίχτερ. 20 άτομα έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Εκείνοι που το έζησαν… θυμούνται.

Ένα νέο ζευγάρι, ο Βαγγέλης και η Μαρία, έκαναν παραδοσιακό γάμο με φουστανέλες, αναβιώνοντας τον γάμο έτσι όπως γίνονταν πριν 200 χρόνια. Η επιθυμία τους προέκυψε, καθώς γνωρίστηκαν στο πλαίσιο των αναβιωτικών συλλόγων των οποίων είναι και οι δύο μέλη.

