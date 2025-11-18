Στη Μεσσηνία παραμένει η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου στις 14.40. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

H πιο συγκινητική ιστορία αληθινής αγάπης, γράφτηκε στην Καλαμάτα σε μια οικογένεια, όπου ένα σπάνιο γονίδιο που είχαν και οι δύο γονείς, είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί νεφρική ανεπάρκεια και στα τρία τους παιδιά. Τα δύο αδέλφια διαγνώστηκαν με σοβαρή πάθηση στα νεφρά τους και οι δύο γονείς τούς δώρισαν τα δικά τους…

Ο σαϊτοπόλεμος είναι ένα παραδοσιακό έθιμο που αναβιώνει την Κυριακή του Πάσχα στην Καλαμάτα, όπου οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν ειδικές «σαΐτες» (πυροτεχνήματα). Το έθιμο έχει ρίζες στον αγώνα του 1821 και σύμφωνα με τον θρύλο, οι Μεσσήνιοι χρησιμοποιούσαν εκρηκτικές σαΐτες για να αποκρούσουν το ιππικό των Τούρκων. Το 2019, το έθιμο είχε τραγική κατάληξη καθώς ένας εικονολήπτης, ο οποίος το κάλυπτε, τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από σαΐτα που ξέφυγε από το πλήθος.

Στο 1ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας υπάρχει μια μικρή αίθουσα και μια μόνο δασκάλα για 50 παιδάκια. Οι γονείς βρίσκονται σε απόγνωση και αγανακτισμένοι ζητούν τα αυτονόητα: να μπορέσουν να στείλουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο σχολείο.

