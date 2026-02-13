«Όπου υπάρχει Ελλάδα»: Βγαίνουμε ζωντανά από την Αράχωβα

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 14.40, μαζί με τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα»: ολοκληρώνουν το οδοιπορικό στη Στερεά Ελλάδα από το στολίδι του Παρνασσού: την Αράχωβα.

Στην Αράχωβα, βρέθηκε το συνεργείο της εκπομπής και κατέγραψε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημοφιλής χειμερινός προορισμός: το έντονο κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Η αυξημένη τουριστική κίνηση δημιουργεί συχνά ασφυκτικές συνθήκες στους δρόμους της πόλης. Αυτοκίνητα παρκαρισμένα σε στενούς δρόμους και κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι εικόνες που επαναλαμβάνονται, ιδιαίτερα τις περιόδους αιχμής – χειμώνα και καλοκαίρι. Κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες μιλούν στην κάμερα της εκπομπής.

18 Ιανουαρίου 1965. Ο θυελλώδης έρωτας της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ επισφραγίζεται με έναν παραμυθένιο γάμο στους Δελφούς. Μετά από τρεις κινηματογραφικούς γάμους και μόλις τέσσερις μήνες σχέσης, το ζευγάρι ανταλλάσσει όρκους αιώνιας πίστης.

Η «Νύχτα των Στοιχειών» στην Άμφισσα είναι μια εντυπωσιακή αποκριάτικη αναπαράσταση του τοπικού θρύλου, που λαμβάνει χώρα το τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς, στην ιστορική συνοικία της Χάρμαινας. Το «Στοιχειό», μαζί με μεταμφιεσμένους («κουδουνάδες»), αναβιώνει τον θρύλο του Κωνσταντή και της Λενιώς, δημιουργώντας μια μυστηριακή ατμόσφαιρα με φωτιές, μουσική και χορό, προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες.



