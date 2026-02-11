Ελεώνας Θήβας: Η φυλακή γίνεται σχολείο

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ επισκέφθηκε τα σχολεία των γυναικείων φυλακών Ελεώνα Θήβας.

Γυναίκες κρατούμενες, μεταξύ των οποίων και μια μητέρα που ζει με το παιδί της μέσα στη φυλακή, μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής για την καθημερινότητά τους στο σχολείο των φυλακών – κάποιες από αυτές δεν είχαν την δυνατότητα να πάνε στο σχολείο όσο ήταν έξω.

Μητέρα κρατούμενη παρακολουθεί μαζί με την 2,5 ετών κόρη της τα μαθήματα των φυλακών, υπογραμμίζοντας πως ελληνικά έμαθε ουσιαστικά να γράφει και να μιλά μέσα στη φυλακή.

Να σημειωθεί ότι ο νόμος προβλέπει ότι μέχρι την ηλικία των τριών ετών, τα παιδιά μπορούν να είναι με την μητέρα τους μέσα στην φυλακή.

