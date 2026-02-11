Ιτέα: Ανησυχία για τα περιστατικά βανδαλισμών στο Γυμνάσιο

Στην Ιτέα Φωκίδας, μια σειρά ανησυχητικών περιστατικών καταγράφηκε τους τελευταίους μήνες στο Γυμνάσιο της πόλης.

Από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι και σήμερα, στον χώρο του σχολείου έχουν σημειωθεί βανδαλισμοί.

Σπασμένα τζάμια, φθορές σε αίθουσες και υποδομές, αλλά και εικόνες καταστροφής σε κοινόχρηστους χώρους, συνθέτουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ ένα σκηνικό που προβληματίζει έντονα την τοπική κοινωνία.

