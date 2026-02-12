Το ταξίδι του Happy Traveller στον Καναδά φτάνει στο τέλος του, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 16.40, στον ΣΚΑΪ με ένα συναρπαστικό επεισόδιο. Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα ολοκληρώνουν το οδοιπορικό στον ανατολικό Καναδά και φτάνουν στη γαλλόφωνη πόλη του Κεμπέκ, την πιο ιστορική πόλη της Βόρειας Αμερικής.

Αρχικά, επισκέπτονται τη γραφική πόλη Trois-Rivières (Τριποταμία), όπου δοκιμάζουν το διάσημο σάντουιτς με καπνιστό ζαμπόν της επαρχίας του Κεμπέκ.

Το απόγευμα φτάνουν στο Κεμπέκ, την παλαιότερη πόλη του Καναδά και όλης της Βόρειας Αμερικής, που ίδρυσαν οι Γάλλοι το 1608. Θα εξερευνήσουν το ιστορικό κέντρο, μέρα-νύχτα και θα δουν τα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης, όπως την Ακρόπολη - οχυρό και την εντυπωσιακή αλλαγή φρουράς. Μαθαίνουν τη μεγάλη ιστορία της πόλης και τις μάχες που έγιναν εκεί και έκριναν το μέλλον ολόκληρης της χώρας. Επίσης, δοκιμάζουν πολλές τοπικές σπεσιαλιτέ, από μπέγκελς και κρεμ μπρουλέ μέχρι κρεατόπιτα και τα διάσημα ποπ κορν!

Το ταξίδι στο Κεμπέκ και γενικότερα στον Καναδά κλείνει με επίσκεψη στους εμβληματικούς καταρράκτες Montmorency, που είναι ψηλότεροι από τους καταρράκτες του Νιαγάρα, όπου ο Ευτύχης κάνει εντυπωσιακό Zip Line περνώντας δίπλα από τα ορμητικά νερά.

