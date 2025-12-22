Λογαριασμός
Ξενάγηση στα εμβληματικά αξιοθέατα του Λονδίνου

Από τον επιβλητικό Big Ben και τα Βασιλικά Ανάκτορα, μέχρι τη μοναδική θέα από το London Eye και τη διαχρονική γοητεία του Τάμεση

Η Χρύσα Μπάτου στο Λονδίνο

Η Χρύσα Μπάτου και το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» μας ταξιδεύουν στο εμβληματικό Λονδίνο και, με τη βοήθεια του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Γιάννη Χανιωτάκη, μας ξεναγούν στα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα της βρετανικής πρωτεύουσας.

Από τον επιβλητικό Big Ben και τα Βασιλικά Ανάκτορα, μέχρι τη μοναδική θέα από το London Eye και τη διαχρονική γοητεία του Τάμεση, η βόλτα αποτυπώνει τον παλμό μιας πόλης που συνδυάζει ιστορία, παράδοση και σύγχρονη ζωή. 

