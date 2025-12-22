Του Νικόλα Μπάρδη

Τα Προπύλαια (Propyläen) είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο, που έχει τη μορφή μνημειακής πύλης εισόδου στο Μόναχο, και βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Königsplatz. Το εν λόγω μνημείο, σήμα κατατεθέν της γερμανικής πόλης, είναι φανερά εμπνευσμένο από τις ελληνικές αρχιτεκτονικές αρχές και την είσοδο μέσω των Προπυλαίων που γίνεται στην Ακρόπολη της Αθήνας. Σχεδιάστηκε το 1846 από τον Leo von Klenze, ακολουθώντας έναν αυστηρό, δωρικό ρυθμό εξωτερικά, και ιωνικό ρυθμό εσωτερικά.

Την κατασκευή ανέθεσε ο μεγάλος Φιλέλληνας Λουδοβίκος Α', ο οποίος χρησιμοποίησε για τον σκοπό αυτό δικά του ιδιωτικά κεφάλαια, με στόχο να χτίσει ένα «σύμβολο φιλίας» μεταξύ της Ελλάδας και της Βαυαρίας, και ένα μνημείο για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και την επικείμενη άνοδο του Όθωνα στον θρόνο της Ελλάδας. Τα Προπύλαια του Μονάχου εγκαινιάσθηκαν το 1862, περίπου έναν χρόνο πριν ο Βασιλιάς Όθωνας παραιτηθεί από το θρόνο του στην Ελλάδα.

Το μνημείο, όπως το βλέπουμε σήμερα, αποτελείται από δύο μεγάλους πύργους και μία πύλη στη μέση, που επέτρεπε σε ιππείς και άμαξες με άλογα να περάσουν από αυτήν, για να κατευθυνθούν προς το κέντρο της πόλης. Ο Ludwig Michael Schwanthaler σχεδίασε διάφορα ανάγλυφα και γλυπτά για να διακοσμήσει το μνημείο και να τιμήσει τον πρίγκιπα της Βαυαρίας και την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Στο εσωτερικό μέρος της πύλης αναγράφονται σε έξι τοίχους τα ονόματα των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης, τόσο των Ελλήνων αγωνιστών, όσο και των Φιλελλήνων.

Οι σκηνές από την Ελληνική Επανάσταση που συναντούμε στο μνημείο είναι αρχαιοπρεπείς, και στις ανάγλυφες παραστάσεις μαχών των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων, στον δυτικό πύργο, παρουσιάζονται όχι φουστανελοφόροι να πολεμούν με Ανατολίτες, αλλά αρχαίοι Έλληνες με σπαθιά, δόρατα και ασπίδες να επιτίθενται εναντίον βαρβάρων. Είναι ξεκάθαρη η επιρροή των αρχαϊκών γλυπτών από το ναό της Αφαίας στην Αίγινα, τα οποία ο Λουδοβίκος είχε αγοράσει το 1813 για τη Γλυπτοθήκη, χτισμένη επίσης από τον Leo von Klenze το 1830, στην ίδια βασιλική πλατεία με τα Προπύλαια.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε μέχρι την ιστορική γερμανική πόλη του Μονάχου και μας μετέδωσε εικόνες από το σπουδαίο αυτό μνημείο, που συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών από όλο τον κόσμο και διαλαλεί το ελληνικό πνεύμα και την ελληνική ιστορία στην καρδιά της Ευρώπης. Τα Προπύλαια του Μονάχου αποτελούν αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα φιλελληνικά μνημεία της Γηραιάς Ηπείρου, και δείχνουν την μεγάλη επίδραση που άσκησε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στην κλασικιστική τέχνη του 19 ου αιώνα.

