Γλέντι αλά… ελληνικά

Του Νικόλα Μπάρδη

Το «κέφι» είναι μία ελληνική λέξη που δεν συναντάται σε καμία άλλη γλώσσα του πλανήτη. Οι Έλληνες του εξωτερικού, προκειμένου να δείξουν στους άλλους τι ακριβώς σημαίνει, στήνουν μεγάλα και άκρως αυθεντικά ελληνικά γλέντια, με τραγούδι, χορό και πλούσιο φαγητό. Για τους ξένους είναι απλά μία συνάθροιση για ξεφάντωμα, αλλά για τους απόδημους Έλληνες είναι μία ευκαιρία να βρεθούν με άλλους συμπατριώτες και να περάσουν καλά, νοσταλγώντας πάντα την πατρίδα μας. Γιατί, όσο μακριά κι αν βρίσκονται, δεν ξεχνούν τις ρίζες τους. Μιλούν για την Ελλάδα με πλατύ χαμόγελο και βουρκωμένα μάτια, και ανυπομονούν για το πότε θα επιστρέψουν. Μερικοί από αυτούς μαζεύουν χρήματα, για να γυρίσουν μόνιμα κάποια στιγμή στην Ελλάδα.

Συνήθως έρχονται το καλοκαίρι, αν και αρκετοί έρχονται και στις γιορτές των Χριστουγέννων. Σίγουρα, όμως, τα Χριστούγεννα στην Κεντρική Ευρώπη έχουν την τιμητική τους, με μοναδικές γιορτινές αγορές και εντυπωσιακούς στολισμούς. Οπότε, όσοι δεν έρχονται στην πατρίδα αυτήν την περίοδο, μαζεύονται εκεί σε μεγάλα γλέντια, για να γιορτάσουν αυτές τις μέρες όπως μόνο οι Έλληνες γνωρίζουν. Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε σε τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, Ζυρίχη, Μόναχο και Λονδίνο, όπου ζουν και δραστηριοποιούνται σήμερα πολλοί Έλληνες. Οι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι της εκπομπής τους έδωσαν τον λόγο, κι αυτοί με τη σειρά τους μίλησαν για όλα όσα τους φέρνουν κοντά στην ξενιτιά.

Παραδοσιακοί χοροί, διάσημα λαϊκά τραγούδια, σπάσιμο πιάτων και πληθώρα συνταγών της ελληνικής κουζίνας, είναι μερικά από τα highlights αυτών των συγκεντρώσεων. Φυσικά, ο μουσακάς, τα σουβλάκια, το τζατζίκι, τα γεμιστά, η φέτα και η χωριάτικη έχουν την τιμητική τους!

Αυτά τα ελληνικά γλέντια είναι μία καλή ευκαιρία για όλους να ξαναβρεθούν, να πουν τα νέα τους, και να θυμηθούν την πατρίδα. Και κάπως έτσι, καταφέρνουν να μένουν ενωμένοι και μεταξύ τους, αλλά και με την Ελλάδα. Δεν είναι απλά μια ευκαιρία για πάρτι, αλλά ένας δίαυλος επικοινωνίας με την πατρίδα, μία σύνδεση με τις ρίζες τους. Και η αλήθεια είναι, πως το χαίρονται με την ψυχή τους, ενώ πριν τελειώσει το ένα γλέντι, κανονίζουν το επόμενο…

Σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο υπολογίζεται ότι ζουν περισσότεροι από 400.000 Έλληνες, στη Γερμανία περισσότεροι από 420.000, ενώ στην Ελβετία περίπου 11.000 συμπατριώτες μας. Το Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε για πρώτη φορά εκτός συνόρων και έκανε στάση σε Λονδίνο, Μόναχο και Ζυρίχη, όπου συνάντησε πολλούς απόδημους Έλληνες. Γιατί η χώρα μας μπορεί να είναι μικρή, αλλά Έλληνες υπάρχουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης, κι αυτό ήθελε να τονίσει και η εκπομπή του ΣΚΑΪ με τα τρία εορταστικά επεισόδια που ετοίμασε για φέτοςστις προαναφερθείσες περιοχές. Η γιορτινή ατμόσφαιρα και το χριστουγεννιάτικο πνεύμα

ήρθαν να κάνουν ακόμη πιο ξεχωριστό αυτό το ταξίδι στο εξωτερικό, με εντυπωσιακές εικόνες από την στολισμένη Ευρώπη!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.