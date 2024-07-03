«Η Ελλάδα είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο, που μαζί με την εξαιρετική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, διαθέτει υπέροχες παραλίες και μια γαλάζια θάλασσα, "πλαισιωμένη" από την ελληνική αρχιτεκτονική με τα λευκά σπίτια και τα μπλε παράθυρα», αναφέρει στην αρχή του εγκωμιαστικού αφιερώματός του το Greenme.it, η εξειδικευμένη ταξιδιωτική ιστοσελίδα της Ιταλίας με εκατομμύρια φίλους της φυσιολατρίας και της αειφορίας. .

Ανάμεσα στα εκατοντάδες ελληνικά νησιά ο δημοφιλής ιστότοπος ξεχωρίζει τις δέκα καλύτερες παραλίες με κριτήρια τη φυσική ομορφιά, την σπανιότητα και την ανταπόκριση του ταξιδιωτικού κοινού. Σύμφωνα με την καλοκαιρινή αυτή έρευνα, η Ίος αναδεικνύεται «πρωταθλήτρια» με την παραλία Μαγγανάρι που προσφέρεται για θαλάσσια σπορ, διασκέδαση ή απομόνωση και διανθίζεται με μια σειρά από μικρούς κολπίσκους οι οποίοι σχηματίζουν ένα μοναδικό φωτογενές τοπίο. Παράλληλα οι βρετανικοί Times θεωρούν το μαγευτικό νησί των Κυκλάδων ως ένα από τα δέκα ιδανικά μέρη της Ελλάδας για ζευγάρια στο νέο κατάλογο που δημοσίευσαν.

Για τους Times, η γοητευτική Χώρα της Ίου προσφέρεται για ρομαντικές περιπλανήσεις σε σοκάκια και επισκέψεις σε εκκλησίες στην κορυφή του λόφου με θέα το ηλιοβασίλεμα του Αιγαίου. «Το αφήγημά μας διευρύνεται χωρίς όμως να αγνοούμε τη μαγευτική φύση του νησιού και τις εξωτικές παραλίες. Η αίσθηση απομόνωσης σε πολλές τοποθεσίες, το Ios Festival, οι άλλες εκδηλώσεις πολιτισμού, η γαστρονομία και η καταλληλότητα για γάμους εκτός σεζόν είναι στοιχεία που προσελκύουν τον ρομαντικό τουρισμό και τους νεόνυμφους. Η Ίος κερδίζει κάθε χρόνο όλο και περισσότερο το στοίχημα για επιμήκυνση της σεζόν με τα ζευγάρια να συμβάλλουν σημαντικά σε αυτό», σχολιάζει ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Ιητών, Αντώνης Μέττος.

