Η πιο ινσταγκραμικη τοποθεσία της Πελοποννήσου, δύο ώρες μακριά από την Αθήνα

To Up Stories ταξίδεψε μέχρι το αγαπημένο Ναύπλιο για να ανακαλύψουμε και να σας παρουσιάσουμε την πιο INSTAGRAM-ική ίσως τοποθεσία σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Αναφερόμαστε στα πρώην κελιά μοναχών και ιερέων πλησίον στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου δίπλα στην παραλία του Καραθώνα.

Σήμερα αυτά τα κελιά συντηρούνται από το σωματείο οικοδόμων Ναυπλίου και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες απολαμβάνουν σε αυτά ξένοιαστες καλοκαιρινές διακοπές μαζί με τις οικογένειες τους.

Πραγματικά το τοπίο σε ταξιδεύει σε άλλες εποχές και είναι λες και έχει ξεπηδήσει από ταινία της Φίνος Φιλμ.

Πηγή: skai.gr

