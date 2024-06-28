Η Ελλάδα ανέκαθεν αποτελούσε τον αγαπημένο προορισμό των celebrities για τις καλοκαιρινές διακοπές τους, με όλο και περισσότερους stars να επιλέγουν τη χώρα μας σταθερά κάθε χρόνο.

Στις Σπέτσες - με αφορμή την ρεγκάτα που διεξάγεται στο νησί - βρίσκεται αυτές τις μέρες η Κιμ Καρντάσιαν, μαζί με την αδελφή της, Κένταλ Τζένερ και τη μητέρα τους, Κρις Τζένερ.

Kendall Jenner and Bad Bunny on a vacation on the Spetses island in Greece 💙 pic.twitter.com/dhS2VI5gC6 — Kendall & Benito (@kenitoarchive) June 27, 2024

Η οικογένεια Καρντάσιαν μάλιστα πήγε στις Σπέτσες με τη θαλαμηγό του Τζεφ Μπέζος.

Στο ίδιο νησί βρίσκεται επίσης η Γκόλντι Χόουν με τον σύντροφό της, Κερτ Ράσελ και την κόρη της, Κέιτ Χάντσον.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της βραδινής τους εξόδου για φαγητό, η Κιμ Καρντάσιαν δείπνησε με τον Μπέζος, ενώ σε φωτογραφίες απαθανατίστηκε σε εστιατόριο του νησιού μαζί με τον ράπερ Bad Bunny – πρώην σύντροφο της Κένταλ Τζένερ, με τις φήμες ότι είναι ξανά μαζί να «φουντώνουν».

Bad Bunny, Kendall Jenner, Jeff Bezos, Kris Jenner y Kim Kardashian en Spetses, Grecia. pic.twitter.com/A3KLueo0nF — Bad Bunny (@Badbunny_posts) June 27, 2024

