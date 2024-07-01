Τα κορυφαία αξιοθέατα του πλανήτη για το 2024 -είτε πρόκειται για θαύματα της φύσης, είτε για ανθρώπινες δημιουργίες - παρουσίασε το TripAdvisor

Τα βραβεία Travellers' Choice Best of the Best απονέμονται σε αξιοθέατα που άφησαν τους ταξιδιώτες με το στόμα ανοιχτό και κατάφεραν να συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό πολύ θετικών κριτικών από την κοινότητα του Tripadvisor σε μια περίοδο 12 μηνών.

Τα 10 κορυφαία αξιοθέατα του 2024

1. Empire State Building - Νέα Υόρκη

Το Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ είναι αναμφισβήτητα το πιο εμβληματικό κτίριο στη Νέα Υόρκη, με εκπληκτική θέα στον ορίζοντα από τις δυο βεράντες παρατήρησης.

2. Πύργος του Άιφελ

Ο Πύργος του Άιφελ έχει μια εκπληκτική πανοραμική θέα του Παρισιού. Μην παραλείψετε να τραβήξετε μια φωτογραφία στην κορυφή του αστραφτερού πύργου τη νύχτα ή να κάνετε κράτηση στο εστιατόριο των εγκαταστάσεων.

3. Το σπίτι της Αννας Φρανκ στο Άμστερνταμ

Συμβουλή: Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα, οπότε κάντε κράτηση εβδομάδες πριν.

4. Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη

Αν υπάρχει ένα ορόσημο που πρέπει να επισκεφτείτε στη Βαρκελώνη, αυτό είναι το αρχιτεκτονικό αριστούργημα του Γκαουντί, η Σαγράδα Φαμίλια (το σπίτι της Αγίας Οικογένειας. Συμβουλή: Ρίξτε μια ματιά στην αγορά των αγροτών και τα καταστήματα με σουβενίρ εκεί κοντά.

5. Cayman Crystal Caves

Η επίσκεψη στις κρυστάλλινες σπηλιές στο Γκραντ Κέιμαν, με τους εκπληκτικούς ασβεστολιθικούς σχηματισμούς και την πλούσια βλάστηση, είναι ιδανική δραστηριότητα για ένα διάλειμμα από την παραλία. Απλώς θυμηθείτε να φοράτε παπούτσια νερού κατά την επίσκεψή σας.

6. Κολοσσαίο

Παρόλο που μπορείτε να εξερευνήσετε τη ρωμαϊκή αρένα με τον δικό σας χρόνο, είναι καλύτερο να κάνετε κράτηση για μια περιήγηση με ξεναγό. Συμβουλή: Είναι ακόμα καλύτερα τη νύχτα, όταν το μνημείο είναι φωτισμένο και υπάρχει λιγότερος κόσμος.

07. Μουσείο του Λούβρου

Υπάρχουν πολλά περισσότερα στο Λούβρο από τη Μόνα Λίζα. Μεγιστοποιήστε τον χρόνο σας στο τεράστιο μουσείο κάνοντας κράτηση για μια περιήγηση με ξεναγό, όπου θα δείτε τα σημαντικότερα σημεία της εκτεταμένης συλλογής έργων τέχνης. Από κλασικά γλυπτά και αριστουργήματα τέχνης, υπάρχει κάτι για όλους.

08. Gardens by the Bay - Σιγκαπούρη

Το Gardens by the Bay μοιάζει με μια φανταστική χώρα. Περιπλανηθείτε στους θόλους των λουλουδιών, το συννεφιασμένο δάσος και τον ουρανό, τραβώντας instaγκραμικές φωτογραφίες με θέα τον ορίζοντα της Σιγκαπούρης. Υπάρχουν επίσης ειδικά εκθέματα, εντυπωσιακά γλυπτά και διαδραστικές δραστηριότητες που είναι διασκεδαστικές για όλη την οικογένεια.

09. Καθεδρικός ναός (Ντουόμο) - Μιλάνο

Επισκεφθείτε τον καθεδρικό ναό Ντουόμο του Μιλάνου για να απολαύσετε τη γοτθική αρχιτεκτονική και τα εντυπωσιακά βιτρό παράθυρα. Ανεβείτε στην κορυφή για πανοραμική θέα, ειδικά το ηλιοβασίλεμα. Μη χάσετε το μουσείο που δίνει περισσότερες πληροφορίες για την πολιτιστική και ιστορική σημασία του καθεδρικού ναού.

10. Μέγα Τέμενος του Σεΐχη Ζάιντ - Αμπού Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Το Sheikh Zayed Grand Mosque Centre είναι ένα μνημείο που πρέπει να δείτε χάρη στην υπέροχη αρχιτεκτονική και το ντιζάιν του. Χαλαρώστε στους γραφικούς κήπους και κάντε μια περιήγηση για να μάθετε περισσότερα για την ιστορική και πολιτιστική σημασία του.

Πηγή: skai.gr

