Τα καθαρά νερά και οι γαλάζιες σημαίες σε ακτές του Βόλου είναι η εικόνα που κυριαρχεί σε παραλίες και οργανωμένες ακτές του Παγασητικού που εποπτεύονται από τον Δήμο Βόλου και για την τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο.

Συνολικά δώδεκα παραλίες του Δήμου Βόλου βραβεύθηκαν και φέτος με την διάκριση της «Γαλάζιας Σημαίας», ενώ παράλληλα από τον Δήμο Βόλου έχουν τοποθετηθεί στις συγκεκριμένες ακτές και ναυαγοσώστες που επιτηρούν τη θάλασσα για την ασφάλεια των λουόμενων, ενώ παρέχονται δωρεάν και μόνιμα τοποθετημένες ομπρέλες.

Οι ακτές που βραβεύτηκαν και φέτος με «Γαλάζια Σημαία» είναι:

-Πλατανίδια (βραβεύεται συνεχώς από το 2013)

-Καρνάγιο - Πούντα (βραβεύεται συνεχώς από το 2016)

-Θωμάς - Σουτραλί Αγριάς (βραβεύεται συνεχώς από το 2003, 22 έτη)

-Πλάκες-Λιμανάκια (βραβεύεται συνεχώς από το 2017)

-Άναυρος (βραβεύεται συνεχώς από το 1994, 31 έτη)

-Αλυκές (βραβεύεται συνεχώς από το 2000, 25 έτη)

-Αμφανών (βραβεύεται συνεχώς από το 2008)

-Αμαριλίδος (βραβεύεται συνεχώς από το 2008)

-Κριθαριά (βραβεύεται συνεχώς από το 2019)

-Χρυσή Ακτή (βραβεύεται συνεχώς από το 2000, 25 έτη)

-Νέα Αγχίαλος (βραβεύεται συνεχώς από το 2013) και η

-Valis Resort - Αγριά (η διαδικασία βράβευσης υλοποιείται από το ομώνυμο ξενοδοχείο)

Για να βραβευτεί μία ακτή με «Γαλάζια Σημαία» απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ποιότητα των νερών σε αυτή να είναι «εξαιρετική», έπειτα από μία σειρά αναλύσεων, ενώ δεν γίνεται αποδεκτή καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «καλή».

Η βράβευση των παραλιών έχει διάρκεια ενός έτους και πέραν της καθαρότητας των υδάτων πρέπει να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια για τις ακτές, τα οποία αφορούν καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.