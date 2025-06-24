Η ζωγράφος Μαρία Φιλοπούλου και το υδάτινο όραμά της

Η Μαρία Φιλοπούλου, είναι μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ζωγράφους της γενιάς της και εκθέτει τα έργα της στο Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης στο Ναύπλιο.

Το Ναύπλιο δεν είναι απλώς ο τόπος που φιλοξενεί την έκθεσή της, αλλά ο παραθαλάσσιος και ηλιόλουστος καμβάς που εκθέτει τα έργα της, καθώς είναι γνωστή για το πάθος της με το νερό και τον μεσογειακό ήλιο.

To «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ επισκέφθηκε το παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης και θαύμασε τα έργα της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.