Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Δήμαρχος Ναυπλίου μιλά στον ΣΚΑΪ για τα προβλήματα της πόλης- Δείτε βίντεο

Ο Δήμαρχος Ναυπλίου Δημήτρης Ορφανός μιλά για τα προβλήματα της πόλης, εστιάζοντας στην πρόσβαση πυροσβεστικών και ασθενοφόρων εξαιτίας τραπεζοκαθισμάτων

Ο Δήμαρχος Ναυπλίου για τα προβλήματα της πόλης

Ο Δημήτρης Ορφανός, Δήμαρχος Ναυπλίου, μιλά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη του.

Αναφέρεται ειδικότερα στο έργο του Ανάβαλου και το τεράστιο πρόβλημα που έχουν με την προσβασιμότητα στους πεζόδρομους και τους μικρούς δρόμους της πόλης από πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, εξαιτίας των τραπεζοκαθισμάτων των μαγαζιών εστίασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ναύπλιο Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark