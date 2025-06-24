Ο Δήμαρχος Ναυπλίου για τα προβλήματα της πόλης

Ο Δημήτρης Ορφανός, Δήμαρχος Ναυπλίου, μιλά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη του.

Αναφέρεται ειδικότερα στο έργο του Ανάβαλου και το τεράστιο πρόβλημα που έχουν με την προσβασιμότητα στους πεζόδρομους και τους μικρούς δρόμους της πόλης από πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, εξαιτίας των τραπεζοκαθισμάτων των μαγαζιών εστίασης.

Πηγή: skai.gr

