Βόλτα στο ιστορικό Ναύπλιο

Του Νικόλα Μπάρδη

Το Ναύπλιο, που υπήρξε πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους από το 1827 έως το 1834, είναι μία από τις πιο όμορφες και ιστορικές πόλεις της χώρας μας, και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η πόλη βρίσκεται χτισμένη το νοτιοανατολικό άκρο του εύφορου Αργολικού κάμπου, στις ακτές του Αργολικού Κόλπου και είναι γνωστή για την εμβληματική αρχιτεκτονική της, τα ιστορικά μνημεία, την εξαίρετα διατηρημένη παλιά πόλη που είναι πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών ετησίως, και φυσικά για το λιμάνι της, όπου δένουν σκάφη αναψυχής και εμπορικά πλοία. Όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης έχει

χαρακτηριστεί διατηρητέο, φανερώνοντας την αίγλη που γνώρισε κάποτε η περιοχή. Το επιβλητικό Παλαμήδι που στέκει σαν κορώνα στην κορυφή του λόφου, η παραθαλάσσια μαγευτική διαδρομή της Ακροναυπλίας, το εμβληματικό Μπούρτζι και τα γραφικά πλακόστρωτα με τις ολάνθιστες μπουκαμβίλιες δημιουργούν ένα σπάνιο και πανέμορφο αστικό μωσαϊκό, που όμοιό του δύσκολα συναντούμε.

Πάμε να δούμε εν συνεχεία τρία από τα πιο σημαντικά μνημεία και αξιοθέατα του Ναυπλίου, που αξίζει να επισκεφτείτε, αν βρεθείτε στην περιοχή!

Φρούριο Μπούρτζι

Το Μπούρτζι, έμβλημα και σήμα κατατεθέν του Ναυπλίου, είναι μνημείο μέγιστης σπουδαιότητας και ένα από τα σημαντικότερα οχυρωματικά έργα του ελλαδικού χώρου. Κατασκευάστηκε την περίοδο της Α’ Ενετοκρατίας, όταν ήταν προβλεπτής (διοικητής) του Ναυπλίου, ο Vittore Pasqualigo, που αρχικά του έδωσε και το όνομά του (Castel Pasqualigo).

Κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας ήταν γνωστό ως «φρούριο του βράχου» ή «της θάλασσας» (Castello dello scoglio ή Castello a mare). Αργότερα, κατά την περίοδο της επανάστασης, χρησιμοποιήθηκαν οι ονομασίες «θαλασσόπυργος» και «Καστέλι». H ονομασία «Μπούρτζι», με την οποία είναι μέχρι σήμερα γνωστό, καθιερώθηκε την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Σκοπός της κατασκευής του ήταν η προστασία της εισόδου του λιμανιού της πόλης. Κύριος στόχος του οχυρού ήταν να αποτρέψει – σε συνεργασία με τον προμαχώνα “πέντε αδέλφια” – την είσοδο στο λιμάνι, αφού μόνο από αυτή την πλευρά είναι δυνατή η

διέλευση μεγάλων πλοίων, καθώς στην βόρεια πλευρά το μικρό βάθος των νερών εμποδίζει τη

ναυσιπλοΐα.

Το φρούριο εξυπηρέτησε την άμυνα της πόλης για περίπου 350 χρόνια, και δέχτηκε αρκετές επισκευές και τροποποιήσεις. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση του Ναυπλίου, υπέστη όμως σοβαρές ζημιές κυρίως στη νότια πλευρά του, από όπου δέχθηκε και πυρά. Στη συνέχεια, μετά το 1833, χρησιμοποιήθηκε ως τόπος διαμονής του δήμιου, που έφευγε από το νησί μόνο για τις εκτελέσεις με γκιλοτίνα που λάμβαναν χώρα στο Παλαμήδι. Όταν οι εκτελέσεις σταμάτησαν, το φρούριο εγκαταλείφθηκε.

Παλαμήδι

Το Παλαμήδι είναι ένα από τα ωραιότερα κάστρα της Ελλάδας και το μεγαλύτερο και καλύτερα διατηρημένο φρουριακό συγκρότημα της Ενετοκρατίας! Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1714 σε χρόνο ρεκόρ, μόλις λίγων ετών, για να εξυπηρετήσει τις στρατιωτικές και ναυτικές επιχειρήσεις των Βενετσιάνων εκείνης της εποχής. Το κάστρο ακολουθεί τη φυσική κορυφογραμμή του λόφου και γίνεται ένα με το τοπίο γύρω του. Ακόμη και σήμερα διατηρείται σε άριστη κατάσταση και αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της βενετσιάνικης οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, ενώ η θέα από ψηλά προς την πόλη και τον Αργολικό Κόλπο κόβει την ανάσα.

Το κάστρο σχεδίασε ο Zιαξίχ (Giaxich), ενώ την κατασκευή ανέλαβε ο Γάλλος Λασάλ (LaSalle). Το σχέδιο του φρουρίου βασίζεται σε σύστημα αλληλοϋποστηριζόμενων προμαχώνων (ντάπιες), οι οποίοι αναπτύσσονται κλιμακωτά στον άξονα Δύσης-Ανατολής και συνδέονται μεταξύ τους με τείχη. Οι οκτώ συνολικά προμαχώνες του κάστρου είναι αυτοτελείς, ούτως ώστε αν ένας από αυτούς καταληφθεί, η άμυνα να συνεχίζεται από τους υπόλοιπους.

Ακόμη, μια ανηφορική κλιμακωτή άνοδος ενισχυμένη με μικρές πολεμίστρες οδηγεί στο Φρούριο Παλαμηδίου ξεκινώντας ανατολικά από τον προμαχώνα Γκριμάνι και καταλήγοντας στην πύλη του προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα, στη ΒΔ πλευρά του φρουρίου. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ήταν μια σκάλα με 1000 σκαλοπάτια που έμειναν 999 γιατί το χιλιοστό το έσπασε το άλογο του Κολοκοτρώνη. Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει σήμερα εκεί μεταξύ άλλων τους επιβλητικούς προμαχώνες, το ιστορικό εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα και τις εντυπωσιακές δεξαμενές που ακόμη και σήμερα συλλέγουν το βρόχινο νερό του λόφου.

Βουλευτικό

Χτισμένο στα νοτιοδυτικά της Πλατείας Συντάγματος, το Βουλευτικό μαγνητίζει το βλέμμα από μακριά. Πρόκειται για την πρώτη Βουλή των Ελλήνων! Αρχικά βέβαια, και συγκεκριμένα εν έτει 1730, το κτίριο χτίστηκε και λειτουργούσε ως τζαμί, αποτελούμενο από μια μεγάλη αίθουσακαι έναν ογκώδη τρούλο. Μάλιστα, στα δυτικά του υπήρχε και μια στοά με τρούλους, που όμως στις αρχές του 20ου αιώνα καταστράφηκε από έναν δυνατό σεισμό. Από το Φθινόπωρο του 1825 μέχρι την Άνοιξη του 1826, στο τζαμί, το οποίο είχε διαμορφωθεί στο μεταξύ από τον αρχιτέκτονα Βαλλιάνο, στεγάστηκε η Βουλή των Ελλήνων. Εξ ου και η ονομασία Βουλευτικό, με την οποία είναι γνωστό το τζαμί μέχρι και σήμερα.

Ο χώρος στη συνέχεια λειτούργησε εξυπηρετώντας διάφορους σκοπούς… Στέγασε το Ελληνικό Σχολείο, το ισόγειό του υπήρξε φυλακή, αργότερα πραγματοποιούνταν στον χώρο του χοροεσπερίδες του δήμου, ενώ εκεί έγινε και η ιστορική Δίκη των Οπλαρχηγών της Ελληνικής Επανάστασης, Θ. Κολοκοτρώνη και Δ. Πλαπούτα. Στις μέρες μας πια το Βουλευτικό διαμορφωμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού, χρησιμεύει ως συνεδριακός χώρος, ενώ στο ισόγειό του φιλοξενείται η Δημοτική Πινακοθήκη, με έργα σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.