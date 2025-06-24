Του Νικόλα Μπάρδη

Περιπλανώμενοι στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, μεταξύ άλλων γραφικών καταστημάτων, θα συναντήσετε και το ιστορικό μαγαζί του Θεόδωρου Παπαθανασίου, που μετρά πλέον ενάμιση αιώνα ζωής! Μέσα του κρύβει πολλές εικόνες του «χθες» και η vintage αισθητική του το καθιστά ένα αληθινό στολίδι και ξεχωριστό αξιοθέατο, ενώ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της νεότερης ιστορίας του Ναυπλίου. Το μαγαζί περνάει από γενιά σε γενιά, και ενώ ακολουθεί τις τάσεις της εποχής, προσπαθεί να μη χάσει το χρώμα του και τη σύνδεση με το παρελθόν. Γι’ αυτό και στο εσωτερικό του θα δείτε περιοδικά, ρούχα, αρώματα και σπάνια κειμήλια του παρελθόντος, που δίνουν επιπλέον αξία στο κατάστημα. Δεν είναι ένα ακόμη μαγαζί, αλλά ένα αληθινό μουσείο!

Η εν λόγω επιχείρηση ξεκίνησε το 1868 και έκτοτε λειτουργεί αδιάκοπα! Κληροδότημα από τον προπάππου του, ο κ. Θεόδωρος προσπαθεί να διαφυλάξει την οικογενειακή κληρονομιά και να την παραδώσει στους επόμενους. Εκεί βρίσκει μία θαλπωρή, μία ζεστασιά, και είναι το δεύτερο σπίτι του, όπως λέει χαρακτηριστικά και στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα. Ένα retro περιτύλιγμα, μερικά μπουκάλια με παλιά αρώματα, αυθεντικά σπορτέξ, vintage τηλέφωνα, λυχνάρια και ιστορικά έγγραφα, έρχονται να δημιουργήσουν ένα σπάνιο και μοναδικό στο είδος του κατάστημα, που σε ταξιδεύει σε άλλες εποχές. Πλέον, τα πράγματα έχουν αλλάξει και το εμπόριο έχει εκσυγχρονιστεί, όμως το κατάστημα προσπαθεί να μην χάσει την ταυτότητά του, παραμένοντας σήμα κατατεθέν της νέας πόλης.

Ο κ. Παπαθανασίου κάθε πρωί θα ανοίξει το κατάστημα, θα ανάψει τα φώτα και θα υποδεχτεί τον κόσμο με κέφι και χαμόγελο, έτσι όπως έκανε ο πατέρας, ο παππούς και ο προπάππους του, συνεχίζοντας ακούραστα και με μεράκι μία παράδοση χρόνων, που δεν σβήνει όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσο κι αν αλλάζει ο κόσμος τριγύρω. Το μαγαζί αποτελεί τοπόσημο της παλιάς αγοράς και γίνεται ένα με το ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου, που αναμφίβολα είναι μία από τις πιο όμορφες και ιστορικές ελληνικές πόλεις. Αν επισκεφτείτε την περιοχή, περάστε μία βόλτα από το διαχρονικό αυτό μαγαζί και κάντε ένα αληθινό ταξίδι στον χρόνο. Από την στιγμή που θα περάσετε το κατώφλι, θα νιώσετε αυτήν την ιδιαίτερη και μοναδική αύρα που αποπνέει ο χώρος.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.