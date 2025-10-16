Για λασπόλουτρο στην Καβάλα

Του Νικόλα Μπάρδη

Στις Κρηνίδες Καβάλας, περίπου 17 χιλιόμετρα από την πόλη, δίπλα ακριβώς από τον δημοφιλή αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, λειτουργεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ξεχωριστά spa παγκοσμίως, στο οποίο χαλάρωνε ακόμη και ο βασιλιάς Φίλιππος της Μακεδονίας τον 4ο αι. π.Χ. Πολλούς αιώνες αργότερα το Πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να προσελκύει πλήθος κόσμου, που αναζητά χαλάρωση, ευεξία και αποφόρτιση από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Μέσα σ’ ένα καταπράσινο τοπίο, με πηλό και ιαματικά νερά, το εν λόγω spa αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για όσους επιθυμούν να ζήσουν μία εναλλακτική και πρωτόγνωρη εμπειρία, βουτώντας κυριολεκτικά στη χλιαρή, ιαματική λάσπη. Μάλιστα, η πηλοθεραπεία και η υδροθεραπεία που προσφέρει στους επισκέπτες, τους αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις! Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να επεκταθεί, και να δημιουργηθούν εκεί και κλειστοί χώροι για πηλοθεραπεία, έτσι ώστε να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι θεραπευτικές ιδιότητες της λάσπης και του νερού των Κρηνίδων είναι γνωστές ήδη από την αρχαιότητα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι ο βασιλιάς Φίλιππος της Μακεδονίας, πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατέλαβε και οχύρωσε την πόλη -αρχικά αποικία των Θάσιων- στην οποία έδωσε και το όνομά του: Φίλιπποι. Λέγεται μάλιστα, ότι ο Φίλιππος απολάμβανε -σε κάθε ευκαιρία- το λασπόλουτρό του στις Κρηνίδες, για λόγους ευεξίας, αλλά και χαλάρωσης.

Οι γεωλογικές και βιολογικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, δημιούργησαν το κατάλληλο περιβάλλον, μέσα στο οποίο παρασκευάζεται και ωριμάζει ο θεραπευτικός πηλός, μέσα από μία σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία. Τα ορυκτά της αργίλου στον πηλό είναι τα ακόλουθα: ο μοντμοριλλονίτης, ο καολίνης, ο μοσχοβίτης κ.ά, ενώ η θερμοκρασία της λάσπης στον φυσικό ταμιευτήρα φτάνει τους 27 °C. Η εφαρμογή του πηλού είναι είτε ολική, είτε μερική, με εμβάπτιση δηλαδή του σώματος σ’ αυτόν ή με επάλειψη σε συγκεκριμένα σημεία του κορμιού.

Πρόκειται για το μοναδικό πηλοθεραπευτήριο που υπάρχει στη χώρα μας, με τα ιαματικά νερά και τον πηλό που έχει να βοηθούν σε καρδιαγγειακές παθήσεις, ρευματολογικές διαταραχές και δερματικές παθήσεις, ενώ συμβάλλουν και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Πολλοί είναι αυτοί που πηγαίνοντας μία φορά, άρχισαν μετά να πηγαίνουν συστηματικά, καθώς ένιωσαν μεγάλη ανακούφιση και είδαν διαφορά σε όσα τους ταλαιπωρούσαν. Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα μπήκε στο ξεχωριστό αυτό φυσικό spa της Καβάλας, μίλησε με λουόμενους και μας έδωσε μοναδικές εικόνες. Εσείς, θα το δοκιμάζατε;



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.