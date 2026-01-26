Προσγειώθηκε για Ολυμπιακό ο Κόρι Τζόζεφ

Λίγο μετά τις 9:00 προσγειώθηκε ο Κόρι Τζόζεφ στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, με πτήση από το Μαϊάμι και μέσω Κωνσταντινούπολης.

Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, αν και είναι πρώιμο να πούμε αν θα είναι στη δωδεκάδα για το ματς της Πέμπτης με την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, παρότι αυτή τη στιγμή είναι τραυματίες οι Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα.

Ο Τζόζεφ προπονείτο το τελευταίο διάστημα με τη Μονακό, που τον ανακοίνωσε αλλά δεν μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει λόγω οφειλών, ωστόσο έχει να παίξει σε παιχνίδι από τις 30 Απριλίου, όταν το Ορλάντο αποκλείστηκε από τους Σέλτικς στον πρώτο γύρο των playoffs του ΝΒΑ.

